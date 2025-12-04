Year Ender 2025: या' स्किनकेअर प्रोडक्टची पडली भुरळ! संपूर्ण वर्षभर महिलांमध्ये दिसली जबरदस्त क्रेझ

Most Viral skincare product of 2025: या वर्षभरात सर्व वयोगटातील महिला आणि अगदी तरुण पुरुषांनी त्वचेची काळजी घेण्याकडे लक्ष दिले होते. अशी अनेक प्रोडक्ट आहेत जी मुलींना माहित नाहीत पण मुलांना माहित आहेत. ही वाईट गोष्ट नाही, परंतु एक चांगली गोष्ट आहे जी आज लोक त्यांच्या त्वचेच्या गरजा समजून घेतात आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत. पण आज अशा काही प्रोडक्टबद्दल सांगणार आहोत जे वर्षभरात सर्वांना वापरले आहेत. .रेटिनॉलअकाली वृद्धत्वाचे परिणाम कमी करण्यासाठी रेटिनॉलचा वापर केला जातो. अधिक माहितीसाठी सांगायचे तर, रेटिनॉल हे व्हिटॅमिन ए चे एक रूप असूवन वृद्धत्व कमी करण्यास आणि मुरुमांवर उपचार करण्यास मदत करते. तुम्हाला ते क्रीम स्वरूपात किंवा सीरम, लोशन आणि मॉइश्चरायझर्स सारख्या उत्पादनांमध्ये मिसळून मिळू शकते. हे इतके शक्तिशाली आहे की २०२५ मध्ये अनमेक महिलांनी याचा वापर केला आहे. .व्हिटॅमिन सी2025 मध्ये व्हिटॅमिन सीची क्रेझ इतकी वाढली की प्रत्येक महिलेला व्हिटॅमिन सी समृद्ध असलेले एकापेक्षा जास्त प्रोडक्ट खावी लागतील. हे व्हिटॅमिन सीच्या गुणधर्मांमुळे आहे. ते डाग कमी करण्यास आणि त्वचेचा रंग उजळण्यास मदत करते, तसेच कोलेजन राखण्यास मदत करते. म्हणूनच 2025 मध्ये, प्रत्येक कॉस्मेटिक ब्रँड त्यांच्या स्किनकेअर आणि सौंदर्य उत्पादनांमध्ये व्हिटॅमिन सी वापरण्यास सुरुवात करेल..हायल्यूरॉनिक अॅसिडवर्षभरात हा सक्रिय घटक मोठ्या प्रमाणात ऐकायला मिळाला. हायल्यूरॉनिक अॅसिड नैसर्गिकरित्या आपल्या त्वचेत आढळते. हा एक प्रकारचा साखरेचा घटक आहे. जो ओलावा टिकवून ठेवण्यास आणि त्वचेला आतून हायड्रेट करण्यास मदत करतो. हायल्यूरॉनिक अॅसिड विशेषतः कोरडी त्वचा असलेल्यांसाठी फायदेशीर आहे कारण ते ओलावा टिकवून ठेवते. .Explained: च्यवनप्राशमधील आयुर्वेदिक घटक शरीराला कसे देतात ताकद? जाणून घ्या फायदे.पेप्टाइड्सचा वापर पेप्टाइड्स हे अमिनो आम्लांचे एक समूह आहे. जे अनेक कॉस्मेटिक उत्पादनांमध्ये वापरले जाते. ते विविध उत्पादनांमध्ये वापरले जातात, ज्यात वृद्धत्वविरोधी आणि पौष्टिक क्रीम समाविष्ट आहेत. ते वृद्धत्वाची चिन्हे, त्वचा कोरडेपणा आणि लवचिकता कमी होणे यासारख्या समस्यांवर उपचार करण्यासाठी वापरले जातात..मल्टिटोनरएक काळ असा होता जेव्हा आपण सर्वजण फोम करणारे क्लीन्सर वापरत होतो, परंतु 2025 मध्ये सर्व काही बदलले आहे. आता प्रत्येकजण जेल-आधारित क्लीन्सर आणि दुधाळ टोनर वापरतात. जे त्वचेला हायड्रेट ठेवतात आणि त्वचेचा अडथळा दुरुस्त करण्यास मदत करतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.