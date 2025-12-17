लाइफस्टाइल

Gen Z Workplace Trends 2025: ‘जॉब हगिंग’पासून ‘कॉन्शस अनबॉसिंग’पर्यंत; 2025 मध्ये Gen Z ने अशी बदलली करिअरची व्याख्या

From Job Hugging to Conscious Unbossing: आर्थिक अनिश्चितता, मानसिक आरोग्य आणि बदलती मूल्ये; Gen Z ने 2025 मध्ये करिअरकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनच बदलून टाकला.
Gen Z Work Place Trends 2025

Gen Z Career Trends 2025 |  Job Hugging to Conscious Unbossing

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Gen Z Career Mindset: 2025 वर्ष संपायला आता दोनच आठवडे बाकी राहिले आहेत. या वर्षी Gen Z ने बऱ्याच गोष्टींमध्ये बदल घडवले आहेत. मैत्री आणि कुटुंबातील नाती, आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, मानसिक आरोग्य, ऑफिस कल्चर, करिअर आणि यशाच्या संकल्पनेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हे सगळेच बदल केले.

त्यातच आर्थिक अनिश्चितता, AI चा वाढता प्रभाव, मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात आणि मानसिक आरोग्यविषयक वाढलेली जागरूकता या सगळ्यांचा थेट परिणाम कामाच्या पद्धतींवर आणि आपल्या आयुष्यावर देखील झाला.

