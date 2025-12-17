Gen Z Workplace Trends 2025: ‘जॉब हगिंग’पासून ‘कॉन्शस अनबॉसिंग’पर्यंत; 2025 मध्ये Gen Z ने अशी बदलली करिअरची व्याख्या

Gen Z Career Mindset: 2025 वर्ष संपायला आता दोनच आठवडे बाकी राहिले आहेत. या वर्षी Gen Z ने बऱ्याच गोष्टींमध्ये बदल घडवले आहेत. मैत्री आणि कुटुंबातील नाती, आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, मानसिक आरोग्य, ऑफिस कल्चर, करिअर आणि यशाच्या संकल्पनेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हे सगळेच बदल केले. त्यातच आर्थिक अनिश्चितता, AI चा वाढता प्रभाव, मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात आणि मानसिक आरोग्यविषयक वाढलेली जागरूकता या सगळ्यांचा थेट परिणाम कामाच्या पद्धतींवर आणि आपल्या आयुष्यावर देखील झाला. .एकाच ठिकाणी टिकून राहून काम करण्यापासून ते व्यवस्थापकीय भूमिका (Management Roles) नाकारण्यापर्यंत 2025 मध्ये Gen Z ने जे ट्रेंड सेट केले त्यावरून आजच्या तरुणाईची मानसिकता स्पष्ट होत आहे..Importance of Disconnecting After Work: कामानंतर ‘स्वतःसाठी वेळ’ का आवश्यक आहे? जाणून घ्या डिस्कनेक्ट होण्याचे फायदे.जॉब हगिंग (Job Hugging)2025 मध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेला वर्क कल्चर ट्रेंड म्हणेज जॉब हगिंग. सतत होणारी नोकरकपातीची टांगती तलवार, आर्थिक मंदीची भीती, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे AIचा वाढता प्रभाव आणि त्यामुळे होणारी नोकरीची समीकरणं यामुळे अनेक लोकांनी एकाच ठिकाणी टिकून राहून काम करण्याला पसंती दिली.मानसशास्त्रज्ञांच्या मते जॉब हगिंग ही निष्ठेपेक्षा येणारं संकट टाळण्यासाठीची मानसिकता आहे. IT सेक्टरमध्ये विशेषतः लोकं अनिश्चित कला नोकत्री सोडत नाहीत.पण हे जर भीतीमुळे किंवा आत्मविश्वासाच्या अभावामुळे होत असेल, तर ते कंपनीसाठी घटक ठरू शकतं..करिअर कॅटफिशिंग (Career Catfishing)एका बाजूला 'जॉब हगिंग' असेल, तर दुसऱ्या बाजूला 'करिअर कॅटफिशिंग' आहे. या ट्रेंडमध्ये लोक नोकरीची ऑफर स्वीकारतात, पण पहिल्याच दिवशी ऑफिसमध्ये येत नाहीत. विशेषतः Gen Z मध्ये हा प्रकार वाढताना दिसत आहे.भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, अपेक्षा आणि वास्तवातील फरक, तसेच “माझ्याकडे पर्याय आहेत” ही मानसिकता, या सर्व कारणांमुळे हा ट्रेंड वाढत आहे..Women's Work-Life Balance: वर्क लाईफ बॅलन्स सुधारण्यासाठी कोणत्या गोष्टी कराव्या? वाचा एका क्लिकवर .मायक्रो-रिटायरमेंट (Micro-retirement)जनरेशन Z पारंपरिक निवृत्तीच्या प्रतीक्षेत न राहता 'मायक्रो-रिटायरमेंट'कडे वळत आहे. काही महिने किंवा एक वर्षाचा विचारपूर्वक घेतलेला करिअर ब्रेक; प्रवास, कौशल्यविकास, मानसिक आरोग्य किंवा वैयक्तिक आयुष्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी.मोठ्या पिढ्यांनी आयुष्यभर कष्ट करून आरोग्य गमावलेले पाहिल्यामुळे, तरुण पिढी 'आताच जगायचं' या विचाराकडे वळत आहे..कॉन्शस अनबॉसिंग (Conscious Unbossing)2025 मधील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'कॉन्शस अनबॉसिंग'. जनरेशन Z जाणीवपूर्वक मध्यम व्यवस्थापनाच्या भूमिका स्वीकारण्यास नकार देत आहे. अधिक जबाबदारी, कमी नियंत्रण, अधिक ताण आणि त्यामानाने कमी समाधान यामुळे अनेक तरुण वैयक्तिक योगदान देणाऱ्या भूमिकांना प्राधान्य देत आहेत.संस्थात्मक मानसशास्त्रज्ञ गुरलीन बरुआ यांच्या म्हणण्यानुसार, 'पूर्वी व्यवस्थापनाला यशाची पायरी मानले जात असे. आजचे तरुण त्या भूमिकांशी संबंधित ताण आणि अपेक्षांकडे अधिक वास्तववादी दृष्टिकोनातून पाहतात.'.Retro Fashion Trend in Gen Z: नागपूरच्या तरुणाईत परतली 'रेट्रो फॅशन'; जुन्या फॅशनचा 'जेन-झी आणि जेन-अल्फा'मध्ये ट्रेंड.करिअर मिनिमॅलिझम (Career Minimalism)या सर्व ट्रेंडना जोडणारा एक महत्त्वाचा विचार म्हणजे ‘करिअर मिनिमॅलिझम’. उच्च पदे आणि सततच्या प्रमोशनच्या शर्यतीतून बाहेर पडून स्थिरता, मानसिक शांतता आणि मूल्यांशी सुसंगत कामाला प्राधान्य देण्याची ही विचारधारा आहे.गुरलीन बरुआ म्हणतात, “कोरोना महामारीनंतर तरुणांनी पाहिलं की ‘स्थिर’(stable) वाटणाऱ्या नोकऱ्या एका रात्रीत संपतात. अशा परिस्थितीत आपली ओळख किंवा आयुष्याचा अर्थ फक्त नोकरीशी जोडणं धोकादायक वाटू लागलं आहे.” डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.