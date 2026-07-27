Yoga Benefits: योगामुळे तंबाखू सोडण्याची शक्यता ५० टक्क्यांनी वाढली; एम्सच्या संशोधनातून मोठा खुलासा!

Quit Tobacco Naturally- AIIMS Study Shows How Yoga Helps!: तंबाखूच्या सेवनामुळे जगभरात दरवर्षी लाखो लोकांचा मृत्यू होतो. व्यसन सोडण्याची तीव्र इच्छा असूनही अनेक जण ते सोडण्यात अपयशी ठरतात. मात्र, एम्सच्या संशोधनानुसार योगामुळे फक्त व्यसन सुटत नाही, तर तंबाखू सोडताना निर्माण होणारी चिंता, नैराश्य आणि इतर मानसिक ताणतणाव कमी होण्यासही मोठी मदत होते..एम्स स्टडी काय सांगतो?एम्सच्या इंटीग्रेटिव्ह मेडिसिन अँड रिसर्च सेंटर आणि कम्युनिटी मेडिसिन सेंटरच्या संशोधकांनी अमेरिकेतील, भारतातील आणि थायलंडमधील ६२९ सहभागींवर केलेल्या ७ रँडम नियंत्रित चाचण्यांच्या पुराव्यांचे विश्लेषण केले आहे. हा सविस्तर अहवाल 'जर्नल निकोटीन अँड टोबॅको रिसर्च'मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.अभ्यासात असे दिसून आले की, ज्या लोकांनी योग आणि प्राणायामाचा सराव केला, त्यांची तंबाखूपासून दूर राहण्याची शक्यता मानक किंवा इतर उपचारांचा अवलंब करणाऱ्यांपेक्षा सुमारे ५० टक्क्यांनी अधिक होती..FDA Decision: तंबाखू नियंत्रणाच्या नियमांत होणार मोठा बदल? FDAच्या निर्णयामुळे भारतात खळबळ, तज्ज्ञांची मोठी मागणी.मापदंड आणि यश (7PPA)संयुक्त विश्लेषणातून (Combined Analysis) हे स्पष्ट झाले आहे की, योग गटांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींसाठी '७-दिवसीय बिंदू प्रचलन अनुपस्थिती' (7-Day Point Prevalence Abstinence - 7PPA) मिळवण्याची शक्यता जास्त होती. हा तंबाखू सोडण्यातील एक महत्त्वाचा मापदंड मानला जातो..कोणती योगासने आहेत प्रभावी ?हठ, विन्यास आणि अयंगर योग: हे सक्रिय योग प्रकार तणाव आणि नैराश्य कमी करून तंबाखू सोडण्याच्या प्रक्रियेला गती देतात.प्राणायाम: योगिक श्वासोच्छ्वास आणि प्राणायामामुळे तंबाखूची तीव्र तलफ (क्रेव्हिंग) आणि नकारात्मक भावनांवर नियंत्रण मिळवणे सोपे होते..Hospital Rules: रुग्णालयांत नवे नियम लागू! पान-गुटखा सेवन करणाऱ्यांना प्रवेशबंदी; प्रशासनाचा मोठा निर्णय, आता तंबाखू खाऊन गेलात तर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.