Gharelu Nuskhe:आपल्या बोटाची त्वचा निघत असेल तर, वापरा या घरगुती टिप्स

कोल्हापूर : बर्‍याच वेळा, हाताच्या बोटांच्या टोकांनी नखेच्या सभोवतालची त्वचा विरघळली जाऊ शकते. हे केवळ आपल्या हातांच्या सौंदर्यावरच परिणाम करत नाही तर ती अतिशय वेदनादायक स्थिती देखील आहे.जोपर्यंत त्रास होत नाही तोपर्यंत लोक या समस्येकडे लक्ष देत नाहीत.परंतु या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याने हे अचानक इतके वाढते की वेदना आणि पुरळांमुळे काम करण्यास अडचण येते.बरेच लोक दातांनी नखेभोवती त्वचा कट करतात. परंतु यामुळे ही समस्या आणखीनच वाढते. रक्त बाहेर येते आणि सूज येते. अशा परिस्थितीत आपण काही घरगुती उपचारांचा अवलंब करुन या समस्येपासून स्वत: ला मुक्त करू शकता. तर आज आम्ही आपल्याला या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी काही सोप्या घरगुती टिप्स सांगणार आहोत. कोरड्या त्वचेवर केळीसह उपचार करा. फायदा- केळीमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडेंट त्वचेला खोल ओलावा देतात आणि कोरडेपणा दूर करतात. आपण ही पेस्ट आपल्या हातात देखील लावू शकता. हे दाहक-विरोधी देखील आहे, जे दाह कमी करते. साहित्य 1 लहान चमचे केळीची पेस्ट

1 चमचे दूध पद्धत एका भांड्यात केळीची पेस्ट आणि दूध मिसळा.

आता हे मिश्रण नखांच्या जवळ स्क्रब केलेल्या कोरड्या त्वचेवर लावा. 5 मिनिटांनंतर हात धुवा.

दररोज असे केल्याने त्वचा मऊ होईल आणि त्वचेची कोरडेपणा देखील दूर होईल. कोरड्या त्वचेवर दूध लावल्यास फायदा होईल-

फायदे- दुधात असलेले लॅक्टिक अॅसिड त्वचेसाठी खूप फायदेशीर आहे. यामुळे त्वचा मऊ, गुळगुळीत आणि चमकणारी बनते आणि त्वचेचा काळेपणा दूर होतो.तसेच, अँटी-बॅक्टेरियामुळे, ते त्वचेवर कोणत्याही प्रकारचे संसर्ग होऊ देत नाही. साहित्य १ वाटी कच्चे दूध

1 चमचे गुलाब पाणी पद्धत प्रथम एका भांड्यात दूध घ्या आणि नंतर त्यात गुलाब पाणी घाला.

आता या मिश्रणात बोट बुडवा.

यानंतर टॉवेलने हात पुसून घ्या.

दिवसातून २-. वेळा हे करा.

असे केल्याने आपल्याला 2 दिवसांत या समस्येपासून आराम मिळेल. Honey सोबत करा हाताच्या त्वचेची काळजी फायदा - मध त्वचेसाठी सर्वोत्तम मॉश्चरायझर आहे. यासह आपण कोरड्या त्वचेसाठी घरगुती उपचार घेऊ शकता. मध वाहणारे रक्त देखील थांबवतो .मध हा अॅटीसेफ्टीक आहे.

साहित्य 1 चमचे मध पद्धत नखा जवळ उकललेल्या स्किनवर मध लावा.

५ मिनिटे मध लावून सोडा.

मग पाण्याने बोटांनी पुसून टाका.

असे केल्याने तुम्हाला लवकरच आराम मिळेल. एलोवेरा जेल लावण्याचा योग्य मार्ग जाणून घ्या-

फायदा- हवामान काहीही असो, त्वचेला हायड्रेटेड ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. अशातच, एलोवेरा जेल जेल लावून त्वचा हायड्रेटेड ठेवू शकता. साहित्य एलोवेरा जेल सामग्री कोरफड वनस्पती पासून कोरफडची पाने फोडून त्यातून जेल काढा.

हे जेल फ्रीजमध्ये ठेवा .

यानंतर, आपण आपल्या बोटांवर कोल्ड एलोवेरा जेल लावा.

दिवसातून 2 वेळा हे करा आणि रात्री एलोवेरा जेल वापरुन झोपा.

असे केल्याने आपल्याला 1 दिवसाच्या आत आराम मिळेल. व्हिटॅमिन ई तेलाचे फायदे जाणून घ्या-

फायदा- व्हिटॅमिन-ई तेल त्वचेसाठी वरदानापेक्षा कमी नाही. विशेषतः जर त्वचा कोरडी असेल तर आपण व्हिटॅमिन-ई तेल वापरणे आवश्यक आहे. साहित्य 1 व्हिटॅमिन-ई कॅप्सूल

1 चमचे नारळ तेल पद्धत एका भांड्यात नारळ तेल आणि व्हिटॅमिन-ई तेल मिसळा.

नखांच्या सभोवताल कोरड्या त्वचेवर मिश्रण लावा.

हे मिश्रण बोटांवर रात्रभर सोडा.

सकाळपर्यंत आपल्याला या समस्येपासून मुक्तता मिळेल. बोटाची त्वचा काढून टाकण्याची कारणे कोणती-

जर हाताची पद्धतशीर स्वच्छता नाही केली तर त्‍वचा ड्राई होते. यामुळे त्वचा उकलत जाते.

२. जर आपल्याला नखे ​​चघळण्याची किंवा चावण्याची सवय असेल तर ते आपल्या नख आणि आसपासच्या त्वचेला नुकसान करते.

३ जर आपले हात कायम ओले असतील तर त्वचा कोरडी होते

४जर तुमची त्वचा नैसर्गिकरित्या कोरडी असेल तर तुमच्या हाताच्या नखांच्या आसपासची त्वचा देखील कोरडी असू शकते. डिस्क्लेमर :ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.



