Zudio vs Zara : स्पर्धा वाढताच झाराचे कपडे झाले स्वस्त? झुडिओपेक्षा काय बेस्ट..कुठे मिळतोय जास्त डिस्काउंट, सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर

भारतीय फॅशन मार्केटमध्ये एका दशकांतच खळबळ उडाली आहे. स्पॅनिश फॅशन किंग झारा, ज्याने जगभरात वेगवान स्टाईलची लाट आणली, आता भारतीय मातीवर ताटकळत आहे. पण त्याला टक्कर देण्यासाठी टाटा ग्रुपच्या ट्रेंट कंपनीने आणलेल्या 'झुडियो'ने बाजार हादरवला आहे. कमी किंमत, तरुणाईला खिळवणारे डिझाईन आणि वेगवान विस्तार करत झुडियो आता 800 हून अधिक दुकानांसह 230 शहरांत धुमाकूळ घालतेय. FY25 मध्ये 220 नवीन दुकाने उघडून त्याने 1 अब्ज डॉलर (सुमारे 8300 कोटी रुपये) विक्री ओलांडली, तर झाराच्या भारतीय विक्रीपेक्षा तिप्पट जास्त कमाई केली.या यशाची मुळे टाटा कुटुंबाच्या दूरदृष्टीत सापडतात. 1930 मध्ये स्वित्झर्लंडच्या जिनेव्हात जन्मलेल्या सिमोन डुनोयरने 1953 मध्ये भारत भेट दिली आणि येथे ती राहिली. नवल टाटा यांच्याशी लग्न झाल्यावर ती सिमोन नवल टाटा झाली. तिने फक्त पत्नीच राहिली नाही, तर त्यांनी टाटा ग्रुपला रिटेल सेक्टरमध्ये नेले. 1961 पासून Lakme सौंदर्यप्रसाधने चालवणाऱ्या सिमोनने 1998 मध्ये टाटाने लाक्मेचा 50% हिस्सा युनिलिव्हरला विकला. त्यातून मिळालेल्या पैशाने रिटेलमध्ये पदार्पण केले. ब्रिटिश ब्रँड लिटलवूड्सची एकच दुकान बंगलोरमध्ये विकत घेऊन तिने वेस्टसाईड सुरू केले. इथून ट्रेंट लिमिटेडचे बीज रोवले गेले.ट्रेंटने 2004 मध्ये स्टार बाजार हायपरमार्केट सुरू केले, 2007 मध्ये बेनेटनसोबत सिसली आणले आणि 2009 मध्ये इन्डिटेक्ससोबत झारा व्हेंचर केले. पण इतर भागीदारी लहान झाल्या, तरी झुडियोने मार्केट जिंकले. वेस्टसाईडच्या प्रीमियम इमेजमुळे छोट्या शहरांत मर्यादित राहिलेल्या ट्रेंटने झाराच्या मॉडेलकडून प्रेरणा घेतली.. कमी किंमत (999 रुपयांखाली), तरुणांसाठी फॅशन आणि वेगवान उत्पादन. 2016 मध्ये बंगलोरमध्ये पहिले झुडियो दुकान उघडले. ताटाच्या इंडस्ट्रीयल सपोर्टमुळे ते वेगाने वाढले. आता पुरुष, महिला, अंतर्वस्त्रे, इथनिक, सौंदर्यप्रसाधने आणि फूटवेअर सर्व कव्हर करणारी दुकाने 650 ते 1000 चौरस मीटरपर्यंत आहेत..ट्रेंटच्या वार्षिक अहवालानुसार भारतीय फॅशन बाजार 2028 पर्यंत 10-12% ने वाढणार आहे. तरुण लोकसंख्या, डिजिटायझेशन, उत्पन्नवाढ आणि शहरीकरण यामुळे ही लाट वाढत आहे. झुडियोने दुबईतही 3 दुकाने उघडली, आंतरराष्ट्रीय विस्तार सुरू केला. ट्रेंटने Q2 FY26 मध्ये 11% नफा वाढ (377 कोटी रुपये) नोंदवला, 200 नवीन दुकाने उघडून नवा विक्रम केला. इन्डिटेक्सने झारा JV मधील ट्रेंटचा हिस्सा 65% वरून 80% केला, 146 कोटींच्या बायबॅक ऑफरने. ट्रेंटसाठी हे फक्त आर्थिक गुंतवणूक, रणनीतिक नाही..झुडियो आता ट्रेंटची शक्ती आहे. एचअँडएमसारख्या जागतिक ब्रँड्सना मागे टाकत ती छोट्या शहरांत राज करतेय. कमी किंमत, स्थानिक ट्रेंड आणि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगने तिने ग्राहक जिंकले. टाटा ग्रुपच्या या फॅशन क्रांतीने भारताला स्वस्त आणि स्टाईलिश कपड्यांचा खजिना दिला. झुडियोची हजार दुकाने आणि नवीन कॅटेगरी.. याने फॅशनची कहाणी आणखी रोमांचक होणार आहे .