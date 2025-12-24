Zomato Offer : झोमॅटो युजर्सची लागली लॉटरी! आता जेवण ऑर्डर केल्यानंतर पैसे मिळणार परत, पाहा काय आहे ट्रिक

Zomato - Amazon Offer : ऑनलाइन जेवण ऑर्डर करणाऱ्यांसाठी एक खूशखबर आहे. भारतातील आघाडीचे फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोने डिजिटल पेमेंट कंपनी अॅमेझॉन पे सोबत विशेष भागीदारी केली आहे. या नव्या करारामुळे आता तुम्ही झोमॅटोवर अॅमेझॉन पे बॅलन्सने पेमेंट केले तर प्रत्येक ऑर्डरवर झोमॅटो मनीच्या स्वरूपात आकर्षक कॅशबॅक मिळेल. यामुळे तुमचे जेवण ऑर्डर करणे अधिक सोपे आणि फायदेशीर होईल.या पार्टनरशिप चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे थेट बचत. सोमवार ते शुक्रवार या आठवड्याच्या दिवसांमध्ये अॅमेझॉन पे बॅलन्सने पेमेंट केल्यास तुम्हाला प्रत्येक ऑर्डरवर ३% झोमॅटो मनी मिळेल. तर शनिवार आणि रविवारी ऑर्डर केली तर हा फायदा आणखी वाढून ५% होईल. ही झोमॅटो मनी तुम्ही पुढच्या ऑर्डरवर वापरू शकता, ज्यामुळे तुमचे बिल आपोआप कमी होईल. लाखो वापरकर्त्यांसाठी ही ऑफर रोजच्या जेवणात मोठी बचत आणणारी ठरेल..Trip Locations : गुगलवर वर्षभरात सर्च झालीत टॉप 5 ठिकाणे, दोन दिवसांची सुट्टी घेऊन प्लॅन करा ट्रीप, खर्चही एकदम कमी.या ऑफरचा लाभ घेणे अतिशय सोपे आहे. आधी झोमॅटो अॅप उघडा आणि पेमेंट सेटिंग्जमध्ये जाऊन तुमचे अॅमेझॉन पे अकाउंट लिंक करा. नंतर ऑर्डर देताना ऑफर वॉलवरून योग्य प्रोमो कोड निवडा आणि चेकआऊटला अॅमेझॉन पे बॅलन्स निवडून पेमेंट करा. आणि झाल तुमचे रिवॉर्ड त्वरित मिळेल. पण ही गोष्ट लक्षात घ्या की ऑफरच्या अटी, कॅप किंवा मिनिमम ऑर्डरसाठी झोमॅटोची ऑफर वॉल तपासा..Blue Bird Block 2 : निघाला ISRO चा 'बाहुबली'! LVM3 रॉकेटने ब्लॉक-2 सॅटलाइट लॉन्च; अंतराळाशी डायरेक्ट कनेक्ट होणार मोबाईल, कसं? पाहा.झोमॅटोचे व्हाईस प्रेसिडेंट (प्रॉडक्ट) राहुल गुप्ता म्हणाले, "आमचे ध्येय लाखो ग्राहकांसाठी जेवण ऑर्डरिंगचा अनुभव सोपा आणि फायदेशीर बनवणे आहे. अॅमेझॉन पे सोबतची ही भागीदारी त्याच दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे." तर अॅमेझॉन पे इंडियाचे सीईओ विकास बन्सल यांनी सांगितले, "ग्राहकांना दैनंदिन खर्चासाठी विश्वासार्ह आणि सोपी पेमेंट सुविधा देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. झोमॅटोसोबतची ही पार्टनरशिप प्रत्येक जेवणासोबत त्वरित रिवॉर्ड देईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.