Zudio Sale : झुडिओ Black Friday Sale उद्यापासून सुरू; काय असतील डिस्काउंट ऑफर? कोणत्या वस्तू किती स्वस्त मिळणार..सगळं एका क्लिकवर पाहा

Zudio Next Sale : तुम्ही सुद्धा शॉपिंग लवर्स आहात? मग तुमचा कपड्यांचा स्टॉक अपडेट करण्याची ही सर्वात मोठी संधी आली आहे.झुडिओचा बहुप्रतिक्षित ब्लॅक फ्रायडे सेल उद्यापासून म्हणजे 28 नोव्हेंबरला सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू होतोय. यावर्षी झुडिओने खास बॅनर लावलाय. संपूर्ण दुकानातील प्रत्येक कॅटेगरीवर थेट फ्लॅट 40 टक्केपासून डिस्काउंट मिळणार आहे. महिलांचे ट्रेण्डी टॉप्स, कुर्ते, ड्रेसेस, जीन्स, स्कर्ट्सपासून अगदी पुरुषांचे कॅज्युअल शर्ट्स, टी-शर्ट्स, पोलो, कार्गो पॅण्ट्स, जॅकेट्स, मुलांचे पार्टी वेअर, डेली वेअर, विंटर कलेक्शनमध्ये बुटांपासून स्नीकर्स, सँडल्स, बॅलेरीना ते लोफर्स आणि हँडबॅग्स, स्लिंग्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, घड्याळे, सनग्लासेस, मफलर्स, कॅप्स सगळ्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात डिस्काउंट लागू आहे.यावेळी झुडिओने नवीन विंटर कलेक्शनही भरपूर आणलंय. मऊ स्वेटर्स, स्टायलिश हूडीज, वॉर्म जॅकेट्स, ट्रेण्डी ओव्हरकोट्स सगळं नवकोर शेल्फवर आलंय आणि त्यावरही मोठी सूट मिळेल. म्हणजे हिवाळ्यात गरम आणि ट्रेण्डी दिसणं आता खूप सोपं झालं..मुलांच्या कपड्यांवरही हा सेलची ऑफर लागू आहे. त्यामुळे पालकांसाठी ही डबल बचतीची संधी आहे. पार्टी ड्रेसेसपासून ते स्कूल युनिफॉर्मपर्यंत सगळंच स्वस्तात मिळणार आहे. अॅक्सेसरीजमध्येही भरपूर व्हरायटी आहेत. अगदी छोट्या कानातल्यापासून ते स्टेटमेंट नेकलेसपर्यंत सगळं उपलब्ध आहे.झुडिओच्या दुकानांमध्ये स्टॉक भरपूर ठेवला आहे, तरीही पहिल्या दोन-तीन दिवसांत गर्दी प्रचंड असते. त्यामुळे उद्या सकाळी लवकर पोहोचणं फायदेशीर ठरेल. जवळच्या झुडिओ स्टोअरची लोकेशन लगेच गुगल करा किंवा अॅपवर बघा आणि तयारीला लागा..हा सेल फक्त काही दिवसांचाच आहे. म्हणजे उद्या 28 नोव्हेंबरपासुन सुरू होईल आणि रविवारी 30 नोव्हेंबरला संपेल. रविवारी सुट्टीमुळे स्टोअरमध्ये जास्तच गर्दी वाढू शकते. त्यामुळे जे कपडे आणि अॅक्सेसरीज बघून बघून ठेवलेत, ते सगळे उद्यापासून तुमच्या बजेटमध्ये येणार आहेत. त्यामुळी या खास सेलमधली ही संधी सोडू नका. उद्यापासून पुढचे 4 दिवस कधीही झुडिओमध्ये जा आणि स्वस्तात मस्त खरेदी करा.