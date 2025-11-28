लाइफस्टाइल

Zudio Black Friday सेल आजपासून सुरू! 40% पासून डिस्काउंट ऑफर्स; सर्वात मोठ्या सेलमध्ये 'या' वस्तू जास्त स्वस्त, खरेदीपूर्वी हे बघाच

Zudio sale started today check offers : जुडीओचा ब्लॅक फ्रायडे सेल आजपासून सुरू झाला आहे. याच्या सर्व डिटेल्स खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर
Zudio Black Friday Sale 28 november to 30 november 2025

Zudio Black Friday Sale 28 november to 30 november 2025

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Zudio Latest News : तुम्हीही स्वस्तात ब्रँडेड कपडे, मोबाइल, लॅपटॉप, होम अप्लायन्सेस आणि ब्यूटी प्रोडक्ट्स घेण्याच्या प्रतिक्षेत आहात? मग आता खरेदीची वेळ आली आहे. देशातील आघाडीचे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म झुडिओने आजपासून भव्य ब्लॅक फ्रायडे सेलला सुरुवात केली आहे. हा खास सेल फक्त 30 नोव्हेंबरपर्यंतच चालणार आहे, म्हणजे अवघे 3 दिवस

Loading content, please wait...
sale
clothes
women fashion
Discount
Discount Offer
winter fashion
Men Fashion
Fashion accessories
Best Shopping Tips
Zudio

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com