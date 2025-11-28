Zudio Black Friday सेल आजपासून सुरू! 40% पासून डिस्काउंट ऑफर्स; सर्वात मोठ्या सेलमध्ये 'या' वस्तू जास्त स्वस्त, खरेदीपूर्वी हे बघाच

Zudio Latest News : तुम्हीही स्वस्तात ब्रँडेड कपडे, मोबाइल, लॅपटॉप, होम अप्लायन्सेस आणि ब्यूटी प्रोडक्ट्स घेण्याच्या प्रतिक्षेत आहात? मग आता खरेदीची वेळ आली आहे. देशातील आघाडीचे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म झुडिओने आजपासून भव्य ब्लॅक फ्रायडे सेलला सुरुवात केली आहे. हा खास सेल फक्त 30 नोव्हेंबरपर्यंतच चालणार आहे, म्हणजे अवघे 3 दिवस.या सेलमध्ये तुम्हाला 40% पासून ते थेट 60-70% पर्यंतच्या जबरदस्त सूट मिळणार आहेत. कॅशबॅक, स्मार्ट गॅजेट 60% ऑफ, ब्रँडेड टी-शर्ट-शर्ट्स फक्त 299 पासून, तर स्मार्टवॉच, इअरबड्स आणि ब्यूटी प्रोडक्ट्सवरही भरपूर डिस्काउंट्स आहेत. शिवाय बँक ऑफर्ससह एक्स्ट्रा 10-15% सूट आणि नो-कॉस्ट ईएमआयची सुविधाही उपलब्ध आहे..Croma sale : क्रोमाच्या Black Friday Sale मध्ये 50% वाली डिस्काउंट ऑफर! कोणत्या वस्तू मिळतायत अर्ध्या किंमतीत? पाहा एका क्लिकवर.झुडिओच्या या सेलमध्ये पहिल्यांदाच काही निवडक प्रीमियम ब्रँड्सही सामील झाले आहेत. अगदी टॉप,कुरती पॅन्ट सेट पासून विंटर वेअर कलेक्शनमध्ये असणाऱ्या वस्तूंवरही कधी नव्हे इतक्या कमी किंमतीत ऑफर्स आहेत. लहान मुलांच्या खेळण्यांपासून ते जिम इक्विपमेंटपर्यंत सगळंच स्वस्तात मिळणार आहे..AI Video Apps : AI ने बनवलेले व्हिडिओ नेमके ओळखायचे कसे? पाहा एका क्लिकवर.ब्लॅक फ्रायडे हा ग्राहकांना सर्वात जास्त फायदा देण्याचा दिवस असतो. यावर्षी 5 कोटींहून जास्त प्रोडक्ट्सवर डिस्काउंट ठेवले आहे, असे झुडिओचे प्रवक्ते म्हणाले. मग अजून वाट का बघताय? लगेच शोरूमला जा किंवा मग झुडिओ ॲप डाउनलोड करा किंवा www.zudio.com वर जा आणि तुमची आवडती वस्तू आधीच बुक करा. स्टॉक लवकर संपेल, कारण गेल्या वर्षी पहिल्याच तासात 30% माल संपला होता...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.