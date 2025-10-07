Zudio Offers : झुडिओत खरेदीला जाताय? मग अजिबात करू नका 'या' तीन चुका..नाहीतर स्वतःचं डबल नुकसान करून घ्याल

झुडिओ हे ट्रेंडी आणि स्वस्त कपड्यांसाठी तरुणांचे आवडते ठिकाण. टाटा ग्रुपच्या या ब्रँडमध्ये ९९ ते १५०० रुपयांत छान ड्रेस, शूज आणि ऍक्सेसरीज मिळतात. पण उत्साहात खरेदी करताना काही चुका केल्या, तर कपडे लवकर खराब होऊन पैसे आणि वेळ दोन्ही वाया जातात. आज आपण अशा तीन सामान्य चुका जाणून घेऊ, ज्या टाळल्या तर शॉपिंग बेस्ट राहील..पहिली चूक-कपडे ट्राय न करणेझुडिओत नेहमीच गर्दी असते, त्यामुळे अनेकजण कपडे घरी जाऊन ट्राय करतात. पण साइज चुकली किंवा फिटिंग बरोबर नसली, तर एक्सचेंज करणं डोकेदुखी ठरतं. विशेषतः सेलच्या वेळी एक्सचेंज पॉलिसी कठीण असते. त्यामुळे ट्रायल रूममध्ये थोडा वेळ घालवा, रांगेत उभं राहावं लागलं तरी. यामुळे तुम्ही चुकीची खरेदी टाळाल आणि पैसे वाचतील..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.दुसरी चूक- क्वालिटी तपासण्याकडे दुर्लक्षझुडिओ स्वस्त आहे, पण काही कपड्यांचे मटेरियल लवकर खराब होऊ शकते. उदाहरणार्थ, टीशर्टचे कॉलर सैल होणे किंवा जीन्सचा रंग उडणे. शूजच्या सोलची मजबुती तपासा, कारण ते लवकर तुटू शकतात. कपड्यांचे टाके, फायबर्स आणि वॉशिंग इन्स्ट्रक्शन्स नीट पाहा. नाहीतर पहिल्याच वॉशमध्ये कपडे खराब झाले, तर पश्चातापाशिवाय काहीच हाती लागणार नाही.Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.तिसरी चूक- बिनधास्त खरेदी करणेझुडिओच्या आकर्षक डिझाइन्स पाहून सगळं घ्यावंसं वाटतं. पण गरजेपेक्षा जास्त खरेदीमुळे बजेट ओलांडलं जातं. लिस्ट तयार करा आणि फक्त गरजेच्या वस्तू घ्या. वेगवेगळ्या स्टोअर्समध्ये कलेक्शन बदलतं, त्यामुळे एकाच ठिकाणी जास्त वेळ घालवू नका. या चुका टाळा आणि झुडिओतून स्मार्ट शॉपिंग करा. स्टायलिश दिसा, पण पैसे सुद्धा वाचवा.FAQsWhy should I try clothes before buying at Zudio?झुडिओत कपडे खरेदी करण्यापूर्वी ट्राय का करावे?कपडे ट्राय न केल्यास साइज किंवा फिटिंग चुकू शकते, आणि सेलमध्ये एक्सचेंज करणे अवघड होते, त्यामुळे ट्रायल रूम वापरून खरेदी करा.How can I ensure the quality of clothes at Zudio?झुडिओत कपड्यांची गुणवत्ता कशी तपासावी?कपड्यांचे मटेरियल, टांके, फायबर्स आणि वॉशिंग इन्स्ट्रक्शन्स तपासा; शूजच्या सोलची मजबुती पाहूनच खरेदी करा.What happens if I buy without checking washing instructions?वॉशिंग इन्स्ट्रक्शन्स न तपासता खरेदी केल्यास काय होईल?कपडे पहिल्याच वॉशमध्ये आक्रसू शकतात किंवा रंग उडू शकतो, त्यामुळे नेहमी इन्स्ट्रक्शन्स वाचून खरेदी करा.Why is it important to stick to a budget at Zudio?झुडिओत बजेट ठेवणे का महत्त्वाचे आहे?आकर्षक डिझाइन्समुळे जास्त खरेदी होऊ शकते, पण यादी बनवून गरजेच्या वस्तू घेतल्यास पैसे वाचतात.Can I exchange items bought during a sale at Zudio?झुडिओत सेलमध्ये घेतलेल्या वस्तू एक्सचेंज करू शकतो का?सेलमधील वस्तूंचे एक्सचेंज कठीण असते, त्यामुळे खरेदीपूर्वी साइज आणि गुणवत्ता नीट तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.