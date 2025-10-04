लाइफस्टाइल

Zudio Sale : दसरा संपताच झुडीओमध्ये आला नवा स्टॉक; लागलाय बंपर डिस्काउंट सेल, ऑफर्स अन् स्टोअरचा पत्ता पाहा एका क्लिकवर

zudio upcoming sale : झुडीओच्या सेलमध्ये नवीन स्टॉकसह ५०% पर्यंत सूट मिळत आहे. ट्रेंडी कपडे, फूटवेअर आणि एक्सेसरीजवर आकर्षक ऑफर्स, लवकर खरेदी करा
zudio dasara diwali sale discount offers

zudio dasara diwali sale discount offers

Zudio Offers : गेल्या महिन्याभरापासून झुडिओमध्ये खरेदीसाठी रांगा लागल्या होत्या. कारण गौरी गणपतीचा सण होता. त्यानंतर दसरा होता. त्यामुळे झुडिओमध्ये नवा स्टॉक आला होता. लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर स्वस्तात मस्त वस्तूंची खरेदी केली. मोठ्या ऑफर्स यावेळी मिळाल्या,.. पण आता नुकताच दसरा झाला आहे त्यामुळे स्टॉक पूर्ण रिकामा झाला होता. दसऱ्या निमित्त लोकांनी नव्या वस्तूंची, नव्या कपड्यांची खरेदी केली. पण जर तुम्हाला या वीकेंडला खरेदी करण्याची इच्छा असेल तर चिंता करू नका..कारण झुडिओमध्ये नवा सेल आला आहे आता हा फक्त वीकेंड नाही, तर दिवाळी पर्यंत चालेल. यामध्ये तुम्हाला नवे कपडे, नव्या वस्तू अगदी चांगल्या क्वालिटीमध्ये खरेदी करायला मिळतील. इथे फक्त 10 किंवा 20 टक्के नाही, तर 50% पर्यंत सूट आहे मिळत आहे.

