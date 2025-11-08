लाइफस्टाइल

Zudio Sale : झुडियो स्पेशल विंटर सेल 'या' तारखेपासून सुरू; 70% पर्यंत डिस्काउंट, नव्या कलेक्शनमध्ये काय काय स्वस्त? पाहा

Zudio Winter Special Sale : झुडियोच्या विंटर सेलमध्ये ७०% पर्यंत सूट; कोझी स्वेटर्स आणि स्टायलिश जॅकेट्सची खरेदी करा
Zudio upcoming winter special sale 2025

Zudio upcoming winter special sale 2025

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Zudio November Special Sale : थंडीची चाहूल लागताच फॅशनप्रेमींच्या चेहऱ्यांवर आनंद उसळला आहे. ट्रेंडचा राजा झुडियोने नव्या महिन्यातील विंटर सेलला लवकरच सुरुवात होणार असून यात कपड्यांवर ७०% पर्यंतचे जबरदस्त डिस्काउंट मिळेल. नवीन विंटर वेअर कलेक्शनमध्ये कोझी स्वेटर्स, स्टायलिश जॅकेट्स आणि फॅशनेबल एक्सेसरीजचा समावेश असून, हे सर्व काही फक्त ४९ रुपये पासून सुरू होणार आहे. बजेटमध्ये स्टायलिश राहण्याची ही सुवर्णसंधी आहे, ज्यामुळे तरुणापासून ते कुटुंबियांपर्यंत सर्वजण शॉपिंगसाठी झुडियोच्या स्टोअर्सकडे धाव घेतील हे नक्की.

