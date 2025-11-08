Zudio Sale : झुडियो स्पेशल विंटर सेल 'या' तारखेपासून सुरू; 70% पर्यंत डिस्काउंट, नव्या कलेक्शनमध्ये काय काय स्वस्त? पाहा

Zudio November Special Sale : थंडीची चाहूल लागताच फॅशनप्रेमींच्या चेहऱ्यांवर आनंद उसळला आहे. ट्रेंडचा राजा झुडियोने नव्या महिन्यातील विंटर सेलला लवकरच सुरुवात होणार असून यात कपड्यांवर ७०% पर्यंतचे जबरदस्त डिस्काउंट मिळेल. नवीन विंटर वेअर कलेक्शनमध्ये कोझी स्वेटर्स, स्टायलिश जॅकेट्स आणि फॅशनेबल एक्सेसरीजचा समावेश असून, हे सर्व काही फक्त ४९ रुपये पासून सुरू होणार आहे. बजेटमध्ये स्टायलिश राहण्याची ही सुवर्णसंधी आहे, ज्यामुळे तरुणापासून ते कुटुंबियांपर्यंत सर्वजण शॉपिंगसाठी झुडियोच्या स्टोअर्सकडे धाव घेतील हे नक्की..झुडियो, ट्रेंट लिमिटेडची लोकप्रिय ब्रँड, नेहमीच परवडणाऱ्या किंमतीत ट्रेंडी फॅशन आणण्यासाठी ओळखली जाते. या सेलमध्ये विंटर कलेक्शनचे भव्य प्रदर्शन आहे. पुरुषांसाठी लेदर जॅकेट्स, हेवी स्वेटशर्ट्स आणि डेनिम पँट्सवर ५०% ते ७०% सूट मिळत असून, हे सर्व आइटम्स २९९ किंवा ४९९ रुपयांच्या फ्लॅट रेंजमध्ये उपलब्ध आहेत. महिलांसाठी ओव्हर्सायझ्ड स्वेटर्स, फॉक्स फर अटॅचमेंट असलेली कोट्स आणि स्टायलिश स्कार्फ्सचा समावेश आहे. लहान मुलांसाठी कार्टून प्रिंट्स असलेली वार्म जीन्स आणि हुडीजवर खास बाय वन गेट वन फ्री ऑफर सुरू आहे, ज्यामुळे पालकांसाठी हा सेल खास आकर्षक ठरत आहे..Kolhapur Old Video : कसं होतं 125 वर्षांपूर्वीचं कोल्हापूर? पाहा छत्रपती शाहूंच्या करवीर नगरीचा ऐतिहासिक व्हिडिओ.या विंटर सेलमुळे थंडीच्या दिवसांतही स्टायलिश राहता येत आहे. १९९ रुपयांत मिळणारा स्वेटर पाहून विश्वासच बसत नाही. सेलच्या पहिल्याच दिवशी मुंबई, दिल्ली, पुणे आणि बेंगलोरसारख्या शहरांतील झुडियो स्टोअर्सवर गर्दी होताना दिसली. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर सेलची फर्स्ट स्टेप सुरू असून होम डिलिव्हरीसह जास्तीचा १०% बँक डिस्काउंट मिळत आहे. झुडियोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे कलेक्शन इंटरनॅशनल ट्रेंड्सवर आधारित असून सस्टेनेबल फॅब्रिक्सचा वापर करून तयार केले आहे. यातून पर्यावरणस्नेही आणि आरामदायक विंटर वेअर मिळेल..DMart Sale : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच डीमार्टचा स्पेशल सेल सुरू; 70-80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स..सगळंकाही स्वस्त पाहा एका क्लिकवर.विंटर कलेक्शनची खासियत म्हणजे त्यातील विविधता. पुरुषांसाठी स्लिम फिट ट्राउझर्स आणि बॉम्बर जॅकेट्स, महिलांसाठी एम्ब्रॉयडरी वर्क असलेली शॉल्स आणि किड्ससाठी ग्लो इन द डार्क प्रिंट्सचे स्वेटर्स सर्व काही एकाच छताखाली मिळेल. सेल ३० नोव्हेंबरपर्यंत सुरू असू शकतो त्यामुळे स्टॉक संपण्यापूर्वीच शॉपिंग करावी असे आवाहन झुडियोकडून करण्यात आले आहे. फेस्टिव्ह सीझननंतरची ही पहिली मोठी विक्री असल्याने नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला वॉर्डरोब अपडेट करण्याची उत्तम संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.