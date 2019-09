मुख्यमंत्र्यांकडून मुस्लिम आरक्षणाचा विषय मागे

लातूर : राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर मुस्लिम समाजालाही आरक्षण द्यावे या करीता हा समाज आक्रमक आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात एक स्पष्टीकरण देत हा विषय मागे टाकल्याचे दिसून आले. केंद्र शासनाच्या आर्थिक दृष्ट्या मागास यातूनच आता मुस्लिम समाजाने आरक्षण घ्यावे असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर मुस्लिम समाजाचे देखील आरक्षण कधी मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे. अशाच एका प्रश्नावर श्री. फडणवीस यांनी एक स्पष्टीकरण दिले. केंद्र शासनाने आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. यात मुस्लिम समाजही येतो. हे मी विधानसभेत उदाहरणासह सांगितले आहे. आयआयटीसाठी ज्यांचा क्रमांक दोन हजारावर होता तो या आरक्षणामुळे २०० च्या मध्ये आला व त्यांचा आयआयटीला नंबर लागला. त्यामुळे या आरक्षणाचा लाभ मुस्लिम समाजाला मिळत आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यांचे हे स्पष्टीकरण म्हणजे राज्य शासनाने आता मुस्लिम समाजाचा आरक्षणाचा विषय मागे टाकल्यातच जमा आहे, असेच होते.

पूर्ण-तुगावकर

