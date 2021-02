११ वीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा, प्रवेशासाठी शेवटची संधी

मुंबई: ज्या विद्यार्थ्यांना काही अपरिहार्य कारणास्तव आपला प्रवेश घेता आला नाही आहे, त्यांना प्रवेश निश्चित करता यावेत यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 11वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत FCFS 2.0 ला मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. ही मुदतवाढ 16 फेब्रुवारीपर्यंत सकाळी 10 वाजेपर्यंत असणार आहे. Participat in FCFS मधून अर्ज करणे आणि allotment घेणे. 16 फेब्रुवारी म्हणजे मंगळवारपर्यंत विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकणार आहेत. तसंच मंगळवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत ही विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणारेय. त्यानंतर Allotment मिळालेल्या मुलांना आपला प्रवेश विद्यालयात निश्चित करावा लागेल. प्रवेश निश्चित देखील त्याच दिवशी करायचे आहे. संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत विद्यालयात जाऊन विद्यार्थी प्रक्रिया करु शकणार आहेत. मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. तसेच विद्यार्थ्यांना प्रवेश रद्द करायचा असल्यास विद्यार्थी उद्यापर्यंत म्हणजे 15 फेब्रुवारी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत तो रद्द करु शकतात. सर्व विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या वाढीव वेळेत आपला प्रवेश घ्यावा. ही 2020-21 साठी शेवटची संधी असेल, असं दत्तात्रय जगताप, शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सांगितलं आहे. FCFS 2.0 has been given extension in 11th online admission process

