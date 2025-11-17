राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे अर्ज भरायला जाताना ‘या’ उमेदवारास १०० पोलिसांचा बंदोबस्त; पहाटे ५.३० वाजता उमेदवार नगरपंचायतीत, अनगरची बिनविरोधाची ६५ वर्षांची परंपरा खंडीत

तात्या लांडगे
सोलापूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार उज्वला थिटे यांनी सोमवारी (ता. १७) अनगर नगरपंचायतीत नगराध्यक्षपदासाठी सकाळी सव्वा अकरा वाजता उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यासाठी ८ पोलिस अधिकारी व ५५ पोलिस अंमलदारांचा बंदोबस्त देण्यात आला होता. कडाक्याच्या थंडीत लोक उठण्यापूर्वीच पहाटे साडेपाच वाजता थिटे या अंगात स्वेटर, डोक्यावर स्कार्फ लावून अनगरमध्ये पोचल्या. मुलाच्या उपस्थितीत त्यांनी सकाळी सव्वाअकराच्या सुमारास अर्ज भरला.
‘मला अनगर नगरपंचायतीत नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरायचा आहे, लोकशाहीत मला निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे, माझ्या जीवाला धोका आहे, मला अनगरमध्ये येऊ दिले जात नाही, वाटेत वाहने उभी करून अडथळा केला जातोय, असे उज्वला थिटे यांनी पोलिसांना सांगितले होते. त्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारी दिली होती. त्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करायला जाताना पोलिस बंदोबस्त आवश्यक असून तशी मागणी करूनही पोलिस सहकार्य करीत नसल्याचा आरोप जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी केला होता.
या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पातळीवरून आदेश आला आणि उज्वला थिटे यांना पोलिस बंदोबस्त मिळाला. त्यांनी तगड्या बंदोबस्तात अनगरमध्ये जाऊन उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यासाठी त्यांना पहाटे साडेपाच वाजता अनगर गाठावे लागले. विशेष बाब म्हणजे अर्ज भरून झाल्यावर अवघ्या दोन-तीन मिनिटांमध्येच पोलिस बंदोबस्तात त्यांना अनगरमधून बाहेर यावे लागले.
६५ वर्षांत पहिल्यांदाच एवढा बंदोबस्त
अनगर नगरपंचयायतीच्या निवडणुकीचा अर्ज भरण्यासाठी उज्वला थिटे यांना तगडा बंदोबस्त देण्यात आला होता. त्यात दंगल काबू पथक, शीघ्र कृती दलाचे शस्त्रधारी अंमलदार देखील होते. अनगरमधील पोलिसांचा फौजफाटा पाहून ‘तीन पिढ्यात कधीही अनगरमध्ये एवढा पोलिस बंदोबस्त पाहिला नाही’, अशा ज्येष्ठ लोकांच्या प्रतिक्रिया होत्या.
अर्ज बाद झाल्यास वकिलांची फौज तयारच
नगराध्यक्ष पदासाठी वकिल, तज्ज्ञ राजकीय मंडळींच्या मार्गदर्शनाखाली उज्वला थिटे यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यात आला. त्यात स्वत: राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी लक्ष घातले होते. तरीपण, आता थिटे यांचा अर्ज बाद झाल्यास तात्काळ न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी करण्यात आली आहे. त्यासाठी वकिलांची फौज तयार ठेवण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अर्ज छाननीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
