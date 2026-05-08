11th Admission Merit List: अकरावी प्रवेशाची पहिली गुणवत्ता यादी २६ मे रोजी; राज्यभरात साडेसात लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी

पुणे : राज्यातील नऊ हजार ५८९ कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी आतापर्यंत जवळपास सात लाख ७४ हजार ९१८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाचा भाग एक भरून नोंदणी केली आहे. अकरावीच्या प्रवेशाची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी १४ आणि १५ मे दरम्यान, तर अंतिम गुणवत्ता यादी १८ आणि १९ मे दरम्यान जाहीर होणार आहे. तर पहिल्या नियमित कॅप फेरीची गुणवत्ता यादी, महाविद्यालय वाटप यादी, कट-ऑफ जाहीर २६ मे रोजी जाहीर होणार आहे..दहावीचा निकाल जाहीर झाल्याने येत्या सोमवारपासून (ता. ११) अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेचा भाग एक आणि भाग दोन भरून विद्यार्थ्यांना प्रवेश नोंदणीची सुविधा 'https://mahafyjcadmissions.in' या अधिकृत पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत तीन नियमित फेऱ्या, ओपन टू ऑल चौथी फेरी, मुलींकरिता विशेष पाचवी फेरी घेण्यात येणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेची शून्य फेरी आणि पहिल्या नियमित कॅप फेरीचे वेळापत्रक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी जाहीर केले आहे. प्रवेशाची नियमित कॅप आणि कोट्याअंतर्गत प्रवेशाची प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू राहणार आहे..इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशाचे वेळापत्रकशून्य प्रवेश फेरी :विद्यार्थी नोंदणी आणि अर्जाचा भाग एक ऑनलाइन सादर करणे : १० मे पर्यंतशैक्षणिक पात्रतेची माहिती भरून अर्जाचा भाग एक आणि दोन सादर करणे, महाविद्यालयांचा प्राध्यान्यक्रम निवडणे : ११ ते १३ मेतात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर करणे : १४ ते १५ मे दरम्यानतात्पुरत्या गुणवत्ता यादीवर हरकती नोंदविणे, हरकतीचे निवारण करणे : १६ मेसर्वसाधारण गुणवत्ता यादी अंतिम करणे : १८ ते १९ मेरिक्त जागांचा तपशील प्रदर्शित करणे, पहिल्या नियमित फेरीसाठी जागा प्रदर्शित करणे : २० मे.पहिली नियमित 'कॅप' फेरीनवीन विद्यार्थ्यांची नोंदणी, अर्जाचा भाग एक आणि दोन भरणे, महाविद्यालयांचा प्राध्यान्यक्रम नोंदविणे : २१ आणि २२ मेअलॉटमेंट प्रक्रिया : २३ ते २६ मेपहिल्या फेरीची गुणवत्ता यादी, महाविद्यालय वाटप यादी, कट-ऑफ जाहीर करणे : २६ मेवाटप केलेल्या महाविद्यालयात प्रवेशासाठी मुदत, प्रवेश नकारणे, प्रवेश रद्द करणे : २६ ते २८ मेरिक्त जागांचा तपशील प्रदर्शित करणे : २९ मेदुसऱ्या नियमित फेरीचे वेळापत्रक जाहीर करणे : ३० मे.