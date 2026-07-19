Live Updates Marathi: सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ उद्या नागपुरात शांतता मार्च, नागरिकांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन

सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ देशभरात आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून त्याचाच एक भाग म्हणून सोमवारी नागपुरात शांतता मार्च आयोजित करण्यात आला आहे. व्हेरायटी चौक ते आरबीआय चौक या मार्गावर हा मार्च काढण्यात येणार असून जंतर-मंतर ते संसद मोर्चात सहभागी होऊ न शकलेल्या नागरिकांनी आपल्या शहरात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावे, असे आवाहन आयोजक अभिजित दिपके यांनी समाजमाध्यमांवरील चित्रफीत संदेशातून केले आहे. आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण असावे, हिंसा किंवा कायदा हातात घेणाऱ्यांचा या आंदोलनाशी कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे तसेच मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन सोनम वांगचुक यांना समर्थन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.