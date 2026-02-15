Marathi Folktale : एक होता कावळा, एक होती चिमणी..! तब्बल 2 हजार वर्षे जुनी गोष्ट, यामागे दडलेला रोचक इतिहास नक्की वाचा

'एक होता कावळा नि एक होती चिमणी' ही केवळ लहान मुलांची करमणूक करणारी कथा नसून, तिला हजार-बाराशे वर्षांचा समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास लाभला आहे. प्रत्येक मराठी घराघरात आजी-आजोबांकडून सांगितली जाणारी ही गोष्ट पिढ्यानपिढ्या आपल्या लोकजीवनाचा अविभाज्य भाग राहिली आहे. आजही ही गोष्ट ऐकताना बालपणीच्या आठवणी ताज्या होतात, मात्र या साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीमागे दडलेला रंजक इतिहास अनेकांना ठाऊक नाही..लीळाचरित्रातील ऐतिहासिक संदर्भया गोष्टीचा सर्वात जुना लेखी पुरावा साधारण ८०० वर्षांपूर्वीच्या लीळाचरित्र या महानुभाव पंथाच्या ग्रंथात आढळतो. महानुभाव पंथाचे प्रवर्तक श्रीचक्रधर स्वामी यांनी धानाई नावाच्या एका हट्टी मुलीला शांत करण्यासाठी ही गोष्ट सांगितली होती. याचा अर्थ असा की त्या काळी ही गोष्ट प्रचंड लोकप्रिय होती आणि श्रीचक्रधरांनी तिच्या माध्यमातून समाजमनाशी संवाद साधला होता..Maratha History : कोल्हापूरच्या छत्रपतींची समाधी पाकिस्तानच्या कराचीत कशी? मराठ्यांचा हा धगधगता इतिहास तुम्हाला माहिती असायलाच हवा.शेणाचे घर आणि मेणाचे घरया गोष्टीतील 'कावळ्याचे घर शेणाचे आणि चिमणीचे घर मेणाचे' हे रूपक आजही तितकेच आकर्षक वाटते. ही केवळ एक कल्पना नसून त्याकाळी निसर्गाशी असलेल्या मानवी नात्याचे दर्शन घडवणारी मांडणी आहे. पावसाळ्यात जेव्हा कावळ्याचे शेणाचे घर वाहून जाते आणि चिमणी त्याला आश्रय देते तेव्हा त्यातून साहाय्य आणि कृतज्ञता या मूल्यांची रुजवणूक बालमनावर अत्यंत सहजपणे केली जाते..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.आजच्या डिजिटल युगात ही गोष्ट विस्मृतीत जात असली तरी तिचे महत्त्व कमी झालेले नाही. ही गोष्ट आपल्याला संयम, दया आणि इतरांना मदत करण्याची शिकवण देते. सुमारे दोन हजार वर्षांचा मौखिक आणि आठशे वर्षांचा लिखित प्रवास करणारी ही कथा मराठी साहित्यातील एक अनमोल ठेवा आहे जो येणाऱ्या पिढ्यांनाही आपल्या मुळांशी जोडून ठेवण्याचे काम करत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.