Bombay High Court : चोवीस आठवड्यांनंतर परवानगी बंधनकारक का? गर्भपातासंबंधीच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान

मुंबई : गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करणाऱ्या राज्य सरकारच्या २०२४च्या निर्णयाला जनहित याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे..त्या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मेडिको लीगल सोसायटी ऑफ इंडिया (एमएलएसआय)च्या वतीने बालरोगतज्ज्ञ डॉ. राजीव जोशी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायाधीश अद्वैत एम. सेठना यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली..UPI Transaction Charges : UPI वर ०.४ टक्के शुल्क; १० हजार, १ लाख, १० लाखांच्या व्यवहारावर किती रुपये? जाणून घ्या.न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार (एमटीपी ॲक्ट) विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी असून, त्यापुढील गर्भपातावर कडक निर्बंध आहेत, मात्र २४ आठवड्यांनंतरच्या अन्य प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची अट घालण्यात आल्याचा दावा याचिकेत केला आहे..Shiv Sena Symbol Dispute : शिंदे गटाने ठाकरेंचे दावे खोडले मूळ पक्षाचा प्रतिनिधी गट ठरविण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार.या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे महिलांवर आर्थिक व मानसिक ताण वाढतो. विशेषतः लैंगिक अत्याचार किंवा अन्य गंभीर परिस्थितीतील पीडित महिलांना न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागते. प्रशासन आणि वैद्यकीय यंत्रणेची जबाबदारी न्यायपालिकेवर ढकलणे योग्य नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.