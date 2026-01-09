३० लाख लाडक्या बहिणी चिंतेत! ‘ई-केवायसी’ची मुदत संपली, आता लाभ बंद होणार; १ एप्रिलपासून ‘या’ लाडक्या बहिणींनाच दरमहा मिळणार लाभ

तात्या लांडगे
सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थींनी ३१ डिसेंबरपर्यंत ‘ई-केवायसी’ करणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्यातील ३० लाख तर सोलापूर जिल्ह्यातील सव्वालाख महिलांनी मुदतीत ई-केवायसी केली नाही. आता मुदत संपल्याने या लाडक्या बहिणींना लाभ बंद होण्याची चिंता सतावू लागली आहे.
एका कुटुंबातील दोन महिला, चारचाकी नसावी, सरकारी नोकरदार नसावी, वय २१ ते ६५ वर्षांपर्यंत असावे आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नको, केंद्र व राज्य सरकारच्या दुसऱ्या वैयक्तिक योजनांचे लाभार्थी नसावे, अशा योजनेच्या प्रमुख अटी आहेत. मात्र, निकषाला बगल देत लाखो महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केले. शासनाच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले. राज्यातील दोन कोटी ५७ लाख महिलांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील ११ लाख नऊ हजार महिला होत्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील महिलांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न एवढे कमी कसे, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यानंतर प्रत्येक निकषाच्या आधारावर लाभार्थींची पडताळणी झाली.
त्यातून सोलापूर जिल्ह्यातील दोन लाखांवर महिला अपात्र ठरल्या. आता उत्पन्नाच्या निकषांची पडताळणी केली जात असून, त्यासाठी सर्वांना ‘ई-केवायसी’चे बंधन घातले होते. त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही दिली. तरीपण, लाखो महिला ‘ई-केवायसी’ करायच्या राहिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असल्याने आणखी मुदतवाढ मिळेल, अशी त्यांना आशा होती. पण, ३१ डिसेंबरनंतर मुदतवाढ मिळाली नसल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे.
एप्रिलपासून लाडक्या बहिणींनाच लाभ
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांनुसार ज्या महिला लाभासाठी पात्र आहेत, त्यांनाच १ एप्रिलपासून म्हणजेच नव्या आर्थिक वर्षापासून लाभ दिला जाणार आहे. ‘ई-केवायसी’वरून लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाची माहिती आयकर विभागाकडून घेतली जाणार आहे. त्यानुसार ज्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाच दरमहा लाभ वितरित होणार आहे. तूर्तास सर्वच लाडक्या बहिणींना लाभ दिला जाणार आहे.
‘ई-केवायसी’च्या मुदतीवाढीचा निर्णय अद्याप नाही
योजनेतील ज्या लाभार्थी महिलेला पती व वडील दोघेही नाहीत, त्यांनी कागदपत्रे अंगणवाडी सेविकांकडे दिली आहेत. त्यांची माहिती आता शासनाला विशिष्ट नमुन्यात पाठविली जाणार आहे. ज्या लाभार्थींनी मुदतीत ई-केवायसी केलेली नाही, त्यांच्या संदर्भातील मुदतवाढीचा निर्णय झालेला नाही.
- किरण जाधव, प्रभारी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, सोलापूर
लाडकी बहीण योजनेची स्थिती
सुरवातीचे लाभार्थी
११.०९ लाख
पडताळणीअंती अपात्र लाभार्थी
अंदाजे २ लाख
ई-केवायसी केलेले लाभार्थी
७.९७ लाख
ई-केवायसी राहिलेल्या महिला
१.१२ लाख
