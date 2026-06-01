सोलापूर शहरात दररोज ६ जणांची ऑनलाइन फसवणूक! शहर सायबर पोलिसांकडे ५ महिन्यांत ९९३ जणांच्या तक्रारी; आमिषाला भुलले अन्‌ ४.२७ कोटी रुपये घालवले, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर शहरात ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, गेल्या पाच महिन्यांत तब्बल ९९३ नागरिकांनी सायबर पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत. यात ८२० जणांची आर्थिक फसवणूक झाली असून, सायबर गुन्हेगारांनी त्यांना तब्बल ४ कोटी २७ लाख रुपयांचा गंडा घातला आहे. या आकडेवारीनुसार शहरात दररोज सरासरी सहा जण ऑनलाइन फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत.
सोलापूर शहर सायबर पोलिसांकडे १ जानेवारी ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत एकूण ९९३ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी सुमारे ८० टक्के तक्रारी आर्थिक फसवणुकीच्या आहेत. शेअर मार्केटमध्ये अल्पावधीत मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष, टास्क पूर्ण करून पैसे कमावण्याच्या योजना, इन्स्टंट लोन, शॉर्ट टर्म लोन ॲप्स तसेच वैवाहिक संकेतस्थळे यांद्वारे नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरूनही अनेकांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
दुसऱ्यांचे फोटो व नावे वापरून बनावट खाती तयार करणे, पैशांची मागणी करणे, तसेच अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ पाठवून त्रास देण्याच्या १६३ तक्रारी सायबर पोलिसांकडे प्राप्त झाल्या आहेत. सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन केंद्रीय सायबर पोर्टल, महाराष्ट्र सायबर तसेच सोलापूर शहर सायबर पोलिसांकडून जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मार्गदर्शन कार्यक्रम घेऊन नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले जात आहे. सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलिस उपायुक्त डॉ. अश्विनी पाटील आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीशैल गजा यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.
सोलापूर शहर ‘सायबर’कडील ५ महिन्यांतील तक्रारी
एकूण तक्रारी
९९३
फसवणुकीची रक्कम
४.२७ कोटी
‘सायबर’कडून होल्ड रक्कम
१,०१,२७,०००
तक्रारदारांना परत केलेली रक्कम
५० लाख रुपये
...नाहीतर आयुष्यभराची कमाई होईल लंपास
आपल्या मोबाईलवर अनोळखी क्रमांकावरून आलेली लिंक, मेसेज किंवा कॉलवर लगेच विश्वास ठेवू नका. त्याबद्दल खात्री करा, नाहीतर आयुष्याची कमाई एका क्षणात सायबर गुन्हेगार लंपास करू शकतात. सायबर पोलिसांनी वारंवार आवाहन करुनही लोक अनोळखीवर विश्वास ठेवून फसत आहेत. कोणाची फसवणूक झालीच तर काही वेळात त्यांनी १९३० टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा संकेतस्थळावर ऑनलाईन तक्रार नोंदवावी.
- डॉ. अश्विनी पाटील, पोलिस उपायुक्त (गुन्हे), सोलापूर शहर
