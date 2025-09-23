PAT-1 Exam : ८५ लाख विद्यार्थी देणार पॅट-१ ची चाचणीची परीक्षा; वेळापत्रक जाहीर

मुंबई - राज्यातील दुसरी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन चाचणी परीक्षा (पॅट-१) परीक्षा येत्या १० ते १३ ऑक्टोबर दरम्यान राज्यभरात आयोजित करण्यात येणार आहे. या परीक्षेला राज्यभरातून तब्बल ८४ लाख ७८ हजार ८७० लाख विद्यार्थी बसणार असून यासाठीचे वेळापत्रक आज राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी)ने जाहीर केले आहे. .राज्यातील पॅट-१ अंतर्गत प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या विषयांच्या इयत्ता दुसरी ते आठवीतील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळातील विद्यार्थ्यांची चाचणी होणार असल्याची माहिती एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावर यांनी दिली.यंदाच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदेच्या विविध माध्यमांच्या शाळांतील इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरूवातीला पायाभूत चाचणी नंतर संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ या या परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले असून संकलित मूल्यमापन चाचणी -२ ही पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यात घेण्याचे नियोजन आहे..परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले होते. आता संकलित मूल्यमापन चाचणी -१ ही परीक्षा होणार आहे. यात ग्रेड-२, ग्रेड-३, ग्रेड-४, ग्रेड-५, ग्रेड-६, ग्रेड-७ आणि ग्रेड-८ प्रमाणे सरकारी, अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी असतील. यासाठी मागील परीक्षांचा अनुभव लक्षात घेता प्रत्येक शाळांमध्ये परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका नियोजित पद्धतीने पाठविल्या जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले..विषनिहाय पॅट-१ चाचणीचे विद्यार्थीभाषा - विद्यार्थ्यांची एकूण संख्यामराठी - ७०,९१,९७८उर्दू - ७७,५,८७८इंग्रजी - ३४,८,५९४गुजराती - ११,९६०हिंदी - २२,२,३५९कन्नडा - २०,६०४सिंधी - ४८४तामिळ - २,५०१तेलगू - १,१९५बंगाली - ३,३१७.ग्रेड नुसार विद्यार्थ्यांची संख्याग्रेड - सरकारी - अनुदानितग्रेड-२ - ६,९४,१८८ - ३,३०,३८३ग्रेड-३ - ७,४३,८५५ - ३,५६,७८१ग्रेड-४ - ८,०३,५११ - ३,९१,७९५ग्रेड-५ - ५,६०,३६३ - ८,०२,७५१ग्रेड-६ - ४,१४,७३१ - ८,१६,०७७ग्रेड-७ - ३,९३,१२९ - ८,५३,३५२ग्रेड-८ - २,०५,०४४ - ११,१३,९१०एकूण - : ८४ लाख ७८ हजार ८७०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.