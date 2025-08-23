दोन महिन्यात उजनीतून सोडले 97 TMC पाणी! उजनी धरणाचे 16 दरवाजे 3 फुटाने उघडले; भीमा नदीतील विसर्ग 45 हजार क्युसेक, पंढरीतील पूरस्थिती आज पूर्वपदावर

तात्या लांडगे
सोलापूर : उजनी धरण सध्या १०४ टक्के भरले आहे. उजनी सध्या धरणात दौंडवरून २० हजार क्युसेक व स्थानिक परिसरातील १५ हजार क्युसेकची आवक आहे. त्यामुळे धरणातून भीमा नदीत आता ४५ हजार क्युसेकचा विसर्ग सोडून देण्यात आला आहे. त्यासाठी उजनी धरणाचे १६ दरवाजे तीन फुटाने उघडलेले आहेत.
मागील १० दिवसांतील मुसळधार पावसामुळे पुणे जिल्ह्यातील धरणे ओव्हर फ्लो झाली. तेथून पाण्याचा एक लाखांहून अधिक क्युसेकचा विसर्ग सोडल्याने उजनी धरणातूनही एक लाख ४५ हजार क्युसेकपर्यंत विसर्ग भीमा नदीत सोडून देण्यात आला. त्यावेळी उजनीचे १६ दरवाजे सात फुटाने उघडले होते. पण, आता दौंडवरून येणारा विसर्ग कमी झाल्याने उजनीतून भीमा नदीत सोडलेला विसर्गही कमी करण्यात आला आहे.
आता तो विसर्ग ४५ हजार क्युसेकपर्यंत केला असून, त्यात आणखी घट होणार आहे. परंतु, त्याचा परिणाम पंढरपुरात २० तासांनी होतो. त्यामुळे उद्या (रविवारी) सकाळी ११ पर्यंत पंढरपुरातील पूर कमी होऊन स्थिती पूर्वपदावर येईल, अशी माहिती उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाने दिली. विसर्ग कधीही कमी-अधिक होऊ शकतो, त्यामुळे नदी काठावरील सर्वांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे. सध्या उजनीतून कालव्याद्वारे ७०० क्युसेक, वीजनिर्मितीसाठी १६०० क्युसेक व सीना-माढा आणि दहिगाव उपसा सिंचन योजनांमधून २४० क्युसेकचा विसर्ग सोडण्यात आला आहे.
उजनीतून सोडले ९७ टीएमसी पाणी
उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरत आल्यावर दौंडवरून येणाऱ्या विसर्गाचा अंदाज घेऊन २२ जूनपासून भीमा नदी, कालवा, बोगदा व उपसा सिंचन योजनांमधून पाणी सोडण्यास सुरवात झाली. २२ जून ते २३ ऑगस्टपर्यंत उजनी धरण भरेल इतके पाणी (९७ टीएमसी) सोडून देण्यात आले आहे. धरणाजवळील विद्युतनिर्मिती प्रकल्पासाठी पाणी सोडल्याने त्यातून कोट्यवधींची वीज देखील तयार झाली आहे.
