सोलापुरातील पहिलाच प्रकार! तडीपारीच्या नोटिशीविरुद्ध कोर्टात गेलेल्या माजी नगरसेवकाला 1 लाखाचा दंड; खोटी माहिती दिली, अमूल्य वेळेचा अपव्यय केला म्हणून कारवाई

सोलापूर : शास्त्री नगरातील इब्राहिम खाजासाब कुरेशी (वय ५२, सोलापूर) याच्याविरूद्ध २००९, २०१५, २०१६, २०१८, २०२१ व २०२५ या काळात अनेक फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हे दाखल आहेत. तडीपारीच्या कारवाईपूर्वी कुरेशीला पोलिसांनी नोटीस बजावली, पण त्याविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस काढून अहवाल मागविला आणि पोलिसांच्या माहितीनंतर न्यायाधीशांनी कुरेशीला धारेवर धरत कोर्टाचा अमूल्य वेळ वाया घालविल्याने एक लाखाचा दंड ठोठावला. सोलापुरातील तडीपार व्यक्तीला दंड होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
सोलापुरातील इब्राहिम कुरेशी याच्याविरुद्ध गैरकायद्याची मंडळी जमवून दंगा व मारामारी करणे, जनावरांची निर्दयतेने, क्रूरतेने वाहनात कोंबून वाहतूक करणे, गोवंश जातीय जनावरांच्या कत्तलीमुळे जातीय तणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणे, सामान्यांना शिवीगाळ, दमदाटी व मारहाण करणे अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. सदर बझार पोलिसांनी त्याच्या तडीपारीचा प्रस्ताव पोलिस उपायुक्तांकडे पाठविला होता. तेथून तो चौकशीसाठी सहायक पोलिस आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला.
चौकशीच्या अनुषंगाने सहायक आयुक्तांनी कुरेशीला नोटीस बजावली. त्या नोटिशीविरोधात कुरेशी याने कोर्टात धाव घेतली होती. पण, पोलिसांनी कोर्टात दिलेल्या माहितीनंतर न्यायालयाची दिशाभूल करणे, अमूल्य वेळेचा अपव्यय केल्याप्रकरणी त्याला न्यायालयाने एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडील दंडाची रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार वेळेत वसूल करावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी कुरेशी याच्यासह त्याच्या मुलालाही शहर पोलिसांनी यापूर्वीच तडीपार केले आहे.
न्यायालयात कुरेशी म्हणाला...
मी समाजातील सन्मानजनक व्यक्ती असून, नगरसेवक राहिलो आहे. पोलिसांनी माझ्याविरुद्ध खोट्या पद्धतीने कारवाई करून तडीपारीची नोटीस दिल्याचे इब्राहिम कुरेशी याने न्यायालयात सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांकडून अहवाल मागविला आणि पोलिसांच्या माहितीनंतर न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती आली. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला दंड ठोठावला.
