शिक्षिका राहिलेली आई १० वर्षे मोलकरीण! मुलगा एमआर, दुसरा पुण्यात नोकरीला, सून वकील, तरी मुलांनी जन्मदात्यांनाच काढले घराबाहेर; मुले-सूनांविरुद्ध गुन्हा, वाचा...

सोलापूर : वृद्ध आई-वडिलांच्या राहण्याची, जेवणाची आणि आरोग्याची कोणतीही व्यवस्था न करता दोन्ही मुलांनी त्यांना घराबाहेर हाकलले. तब्बल १० वर्षे दोन्ही मुलांनी आणि सुनांनी त्यांचा सांभाळ केला नाही. त्यानंतर फिर्यादी नंदा रमेश शिंदे (वय ६८, रा. जुनी मिल चाळ, मुरारजी पेठ) या पुण्यात १० वर्षे दुसऱ्यांच्या घरी मोलकरीण म्हणून काम करीत होत्या. मुलांकडून सांभाळ होत नसल्याने त्यांनी फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. त्यांना एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याची मोठी मदत मिळाली. नंदा शिंदे (वय ६८) यांच्या फिर्यादीवरून दोन्ही मुलांसह सुनांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फिर्यादी नंदा शिंदे या सोलापूर शहरातील एका खासगी शाळेत कंत्राटी शिक्षिका होत्या. मुलांचे उच्चशिक्षण झाले. एक मुलगा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह (एमआर) झाला, तर दुसरा पुण्यात चांगल्या नोकरीला लागला. दोघांचेही विवाह झाले. एक सून वकील असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
दोन्ही मुलांनी आणि त्यांच्या पत्नींनी २०१५ पासून नंदा शिंदे व त्यांचे पती रमेश शिंदे यांचा छळ सुरू केला. त्यांनी वयोवृद्ध आई-वडिलांच्या राहण्याची, जेवणाची आणि आरोग्याची कोणतीही काळजी घेतली नाही. त्यांना वारंवार शिवीगाळ करून घराबाहेर काढले आणि त्यांच्या नावावरील घराचा स्वतः उपभोग घेतला. तसेच, १० जुलै रोजी फिर्यादी नंदा शिंदे स्वतःच्या घरी गेल्या असता, त्यांना पुन्हा घराबाहेर हाकलून दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत पोलिसांनी त्यांची मुले अतुल व अनुप तसेच त्यांच्या पत्नी सुवर्णा व दीपाली यांच्याविरुद्ध ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण व कल्याण अधिनियम, २००७ मधील कलम २४ अन्वये गुन्हा दाखल केला.
आईच्या घरावर कब्जा; मुलांना चौकशीसाठी बोलावले
फिर्यादी नंदा शिंदे यांना त्यांच्या आई-वडिलांकडून हे घर मिळाले होते. मात्र, त्याच हक्काच्या घरातून मुलांनी त्यांना बाहेर काढले. त्यानंतर पुण्यातील मुलाकडे गेल्यावर त्यानेही त्यांना आधार दिला नाही. २०१५ पासून नंदा शिंदे या दुसऱ्यांच्या घरी मोलकरीण म्हणून काम करीत होत्या, तर त्यांचे पती नातेवाईकांकडे राहत होते. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी दोन्ही मुलांना चौकशीसाठी बोलावले; मात्र, मंगळवारी (ता. १४) ते हजर झाले नव्हते. या प्रकरणाचा तपास पोलिस हवालदार कसबे करीत आहेत.
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