महाराष्ट्र बातम्या

दस्त नोंदणीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य, 1 ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू; चंद्रशेखर बावनकुळेंची मोठी घोषणा

Aadhaar Card New Rule: चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दस्त नोंदणीसाठी आता आधार ओळखपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Aadhar Card New Rule

Aadhar Card New Rule

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : कोणत्याही दस्त नोंदणीसाठी आता आधार ओळखपत्र महसूल विभागाने अनिवार्य करण्यात आले. आधार नसेल तर दस्तनोंदणी होणारच नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

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