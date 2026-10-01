दस्त नोंदणीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य, 1 ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू; चंद्रशेखर बावनकुळेंची मोठी घोषणा

मुंबई : कोणत्याही दस्त नोंदणीसाठी आता आधार ओळखपत्र महसूल विभागाने अनिवार्य करण्यात आले. आधार नसेल तर दस्तनोंदणी होणारच नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले..मालमत्ता खरेदी विक्रीतील फसवणूक टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. यासंदर्भात राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले असून एक ऑक्टोबरपासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बावनकुळे म्हणाले, "महसूल विभागांतर्गत काम करणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक विभागातर्फे स्थावर मालमत्तांच्या दस्तनोंदणीची प्रक्रिया पार पाडली जाते. खोटे साक्षीदार, खोटे पक्षकार उभे करून होणारी फसवणूक आता हद्दपार होईल..यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन फसवणुकीचे प्रकार टळतील आणि कामकाज अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल." वाटणी करताना ज्यांचा आधार क्रमांक नाही त्यांनी आधार नोंदणी केल्याची पावती व त्यासोबत अन्य सरकारी ओळखपत्रे तसेच व्यवहार होत असलेल्या संबंधिताचे नाते सिद्ध करणारी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतील. पडताळणीनंतरच व्यवहार अंतिम होणार आहे..विशेष घटकांसाठी नियमअठरा वर्षांखालील मुलांच्या बाबतीत त्यांच्या माता-पिता किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमतीनेच आधार नोंदणी अर्ज केला जाईल. केवळ आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही बालकाला किंवा पात्र लाभार्थीला दस्तनोंदणीच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी तरतूद या अधिसूचनेत करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.