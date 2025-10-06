MSRTC Comuter : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. ‘आपली एसटी’ (Aapli ST App) या नव्या अॅपच्या लाँचमुळे आता बसच्या वेळा आणि ठिकाणांची माहिती घेणे सोपे होणार आहे. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते या अॅपचे उद्घाटन झाले. ‘रोजमाल्टा ऑटोटेक लि.’च्या सहकार्याने विकसित झालेले हे अॅप प्रवास आणखी चांगला बनवणार आहे..एसटीच्या थांब्यावर तासन्तास वाट पाहण्याची प्रवाशांची जुनी तक्रार आता इतिहासजमा होणार आहे. ‘आपली एसटी’ अॅपद्वारे प्रवासी जवळच्या बसस्थानकांची माहिती, बस किती येणार याचे वेळापत्रक आणि थेट live ट्रॅकिंग सुविधा मिळवू शकतील. राज्यभरातील १ लाखाहून अधिक मार्ग आणि १२ हजार बसची माहिती या अॅपमध्ये उपलब्ध आहे. यामुळे प्रवाशांना वेळेची बचत होऊन बस स्टॉपवर योग्य वेळी पोहोचता येईल..Whatsapp Username : मोबाईल नंबरची गरज संपली! व्हॉट्सअॅप चॅटिंगची बदलेल स्टाइल, युजरनेम फीचर कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.अॅप सध्या अँड्रॉइड आणि आयओएसवर एमएसआरटीसी कम्यूटर नावाने उपलब्ध असून लवकरच ‘आपली एसटी’ (Aapli ST App) नावाने अपडेट होईल. प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत अॅपमध्ये आपत्कालीन संपर्क क्रमांक आणि मदत सुविधा समाविष्ट केल्या आहेत. अपघात किंवा संकटात तात्काळ मदत मिळवता येईल. तसेच तिकीट आरक्षण केलेल्या बसचा क्रमांक आणि थेट माहिती घेण्याची सोय प्रवासात पारदर्शकता वाढवेल. भविष्यात, तिकीट बुकिंग अॅपमध्येही ट्रॅकिंग सुविधा जोडली जाणार आहे ज्यामुळे आधीचे नियोजन अधिक सोपे होईल..Samsung Galaxy Z Fold 6 स्मार्टफोनवर चक्क 50 हजारचा डिस्काउंट, किंमत झाली निम्म्यापेक्षा कमी, ऑफर पाहा एका क्लिकवर.काही तांत्रिक अडचणी सुरुवातीला येऊ शकतात परंतु प्रवाशांच्या फीडबॅकवरून त्या त्वरित दूर केल्या जातील असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. हे अॅप डिजिटल इंडियाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. वेळेची बचत, सुरक्षितता आणि सोयीस्कर सेवांमुळे एसटी प्रवास आता अधिक आकर्षक होणार आहे. दसऱ्याच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या या अॅपमुळे प्रवाशांना आनंददायी आणि तणावमुक्त प्रवासाचा अनुभव मिळेल..FAQsWhat is the Aapli ST App?आपली एसटी अॅप म्हणजे काय?आपली एसटी अॅप हे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे नवीन अॅप आहे, जे बसच्या वेळा आणि ठिकाणांचा मागोवा घेण्यास मदत करते.How can I download the Aapli ST App?आपली एसटी अॅप कसे डाउनलोड करू शकतो?अॅप सध्या अँड्रॉइड आणि आयओएसवर ‘एमएसआरटीसी कम्यूटर’ नावाने उपलब्ध आहे, लवकरच ‘आपली एसटी’ नावाने अपडेट होईल.Does the app provide emergency contact features?अॅपमध्ये आपत्कालीन संपर्क सुविधा आहे का?होय, अॅपमध्ये आपत्कालीन संपर्क क्रमांक आणि मदत सुविधा समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे संकटात तात्काळ मदत मिळू शकते.Can I track my reserved bus ticket using the app?अॅपद्वारे रिझर्व्ह केलेल्या तिकिटाची बस ट्रॅक करू शकतो का?होय, अॅपद्वारे आरक्षित तिकिटाच्या बसचा क्रमांक आणि थेट मागोवा घेता येतो.What should I do if I face technical issues with the app?अॅपमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्यास काय करावे?तांत्रिक अडचणींचा अभिप्राय एसटी महामंडळाला द्यावा; त्या त्वरित सोडवल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.