महाराष्ट्र बातम्या

Aapli ST App : बस स्टँडवर एसटीची वाट बघत थांबताय? तुमचं टेन्शन मिटलं! ‘Aapli ST’ अ‍ॅपवर कळणार Live लोकेशन, पण कसं? पाहा एका क्लिकवर

Aapli ST App Live Tracking Feature : ‘आपली एसटी’ (Aapli ST App) अ‍ॅपमुळे आता बसचा अचूक ठिकाण आणि बस येण्याची वेळ जाणून घेणे सोपे झाले आहे.
Aapli ST App Live Tracking Feature

Aapli ST App Live Tracking Feature

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

MSRTC Comuter : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. ‘आपली एसटी’ (Aapli ST App) या नव्या अ‍ॅपच्या लाँचमुळे आता बसच्या वेळा आणि ठिकाणांची माहिती घेणे सोपे होणार आहे. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते या अ‍ॅपचे उद्घाटन झाले. ‘रोजमाल्टा ऑटोटेक लि.’च्या सहकार्याने विकसित झालेले हे अ‍ॅप प्रवास आणखी चांगला बनवणार आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
State Transport
st bus
MSRTC
Maharashtra State Transport corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com