AareyForest 'आरे' पार्थ पवार पुन्हा ट्रोल; आता कशामुळे

आरे मुंबई ः नेटकऱ्यांच्या नेहमीच निशाण्यावर असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार पुन्हा एकदा आरे वाचवा या माेहिमेवर केलेल्या ट्विटने चर्चेत आले आहेत.

आरे कॉलनीतील दोन हजारांहून अधिक झाडं तोडून तिथं मेट्रो प्रकल्पासाठी कारशेड उभारण्याच्या एमएमआरडीच्या निर्णयाला सर्वच पर्यावरणप्रेमी विरोध करत आहेत. आरे वाचवा या मोहिमेत पार्थ पवारांनी देखील उडी घेत दिवंगत माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा आरे कॉलनीत झाडे लावतानाचा फोटो व्टिट करत मोहिमेस आपला पाठिंबा दिला आहे. पण या व्टिट वरूनच नेटकऱ्यांनी पार्थ पवार यांना ट्रोल केलं आहे.

Pandit Jawaharlal Nehru, former PM of India, planting a sapling. Inauguration of Aarey Colony on 4 March 1951.#SaveAarey pic.twitter.com/05j9uXW0lv

— Parth Pawar (@parthajitpawar) October 5, 2019