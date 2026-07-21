Classical Music Concert: वसई मध्ये रंगली अभेद शौनक अभिषेकी यांची मैफल ; अनौपचारिक संगीत सभे तर्फे करण्यात आले होते आयोजन

विरार: वंचित झालेल्या या मैफलीला शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीताने भारावून टाकणारी अनौपचारिक संगीत सभा असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही/. अनौपचारिक संगीत सभेचे आधारस्तंभ दत्ताराम मणेरीकर हे अनेक वर्ष अशा संगीत सभेचे आयोजन करत आले आहेत.अनेक दिग्गज कलावंतांना ऐकण्याचं भाग्य रसिक श्रोत्यांना लाभत असत. अनेक नवोदितांना ते व्यासपीठ उपस्थित करून देत आहेत.वंचित पार पडलेल्या ह्या संगीत मैफलीत अनौपचारिक संगीत सभे तरुण, देखणं,गाण्यातही देखणे पण अनुभवास येणारं व्यक्तिमत्व अभेद शौनक अभिषेकी ह्यांच्या शास्त्रीय..उपशास्त्रीय संगीताची सुरेल मैफिलीत वसईकर रंगले होते. .वसईकराना .एका सुरेल मैफिलीचा अविष्कार यावेळी अनुभवता आला. त्यांचे आजोबा स्वर्गीय पंडित जितेंद्र अभिषेकी,वडील शौनक जितेंद्र अभिषेकी ह्यांचा सांगीतिक वारसा समर्थ पणे पुढे नेणारे आजचे तरुण ,उमदे गायक " अभेद शौनक अभिषेकी."पंडित जितेंद्र अभिषेकी बुवांची 3 री पिढी ह्या संगीत क्षेत्रात कार्यरत आहे. सुसंवादक वीरेंद्र जी पाटील ह्यांनी सुरेख शब्दात कलाकारांच ,उपस्थितांच स्वागत करून तसेच उदयोन्मुख गायक अभेद अभिषेकी ह्यांचा परिचय ,मिळालेले सन्मान ह्याचा आवर्जून यथोचित उल्लेख केला..Abhijit Deepke Apologises : "मी माफी मागतो..."; CJP प्रमुख अभिजित दीपके यांनी आंदोलकांना असे का म्हटले?.उत्कृष्ट साथीदार तबला वादक कार्तिक स्वामी ,संवादिनी वादक वरद सोहोनी ह्यांची ओळख करून दिली.दत्ताराम मणेरीकर ,डॉक्टर शिरीषकर,संदेश जी जाधव, कांता पाटील ,स्वामी भक्त वेदपाठक ,ह्यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन होऊन कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.सर्व कलाकारांचा वसईतील तबला वादक वैभव वसईकर ह्यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला..कार्यक्रमाला डॉक्टर शिरीषकर, कांता पाटील जी ,मोहन घरत , दोन्ही तानपुरा वादक करण शर्मा, अदवानी,ध्वनी संयोजन पटेल ह्यांचा ह्यावेळी विशेष सन्मान करण्यात आला....कार्यक्रमाची सूत्र अभेद अभिषेकी ना सुपूर्द केल्यावर सर्व श्रोत्यांना वंदन करून त्यांनी गायनाला सुरुवात केली .शास्त्रीय संगीतातील मधुर राग श्याम कल्याण ची निवड आणि सोबतीला तबला, संवादिनी,तानपुराची सुरेख साथ .जवळ जवळ सव्वा तास त्यांनी हा राग गायला . श्रोते एकाग्रतेने, एकचित्तेने ऐकण्याचा आनंद घेत होते..जियाया रे काही नाही ही बंदिश..मन लोभले मन मोहने हे सुधीर मोघे ह्यांचं भावगीत,पंढरीचे सुख नाही त्रिभुवनी,विश्वाचा विश्राम रे तोची माझा राम रे ..या भवानातिल गीत पुराणे, अशी अभिषेकी बुवांची अजरामर,अविस्मरणीय गाणी गाऊन एक प्रकारे आजोबांना श्रद्धांजली वाहिली....Atpadi Student NEET Success Story : NEET मध्ये ऑल इंडिया 10 वी रँक, MHT-CET मध्ये 100 Percentile अन् JEE मध्ये 99.63; पाहा कोण आहे मोहनीश भोसले?. श्रोते उत्कृष्ट गायन ,उत्कृष्ट तबला वादन,उत्कृष्ट संवादिनी वादनास भरभरून कौतुकास्पद टाळ्यांच्या गजरात दाद देत होते.जवळ जवळ साडे तीन तास चाललेली हि मैफल संपु नये असे वाटणारी होती. आगळी वेगळी अनुभूती देणारी अविस्मरणीय संगीत मैफिल..असे या मैफलीचे वर्णन करावे लागेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.