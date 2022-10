"एकदम परफेक्ट"; चिन्ह मिळाल्यानंतर शिंदे गटाची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई : निवडणूक आयोगाकडून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ढाल-तलवार हे चिन्ह देण्यात आलं आहे. या चिन्हाची घोषणा झाल्यानंतर त्यावर एकनाथ शिंदेंच्या गटानं समाधान व्यक्त केलं असून 'एकदम परफेक्ट' अशा शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. (absolutely perfect first reaction of Eknath Shinde group after receiving the symbol)

"एकदम परफेक्ट, मराठी माणसाला काय पाहिजे? बघा आमची ढाल तलवार कशी चमकतेय. ढालीनं जनतेचं रक्षण करायचं तर कोणी अंगावर आल्यास तलावर समोर धरायची. म्हणजे या दोन्ही गोष्टी आहेत आमच्या चिन्हात आहेत. वर्षानुवर्षे शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ढाल-तलवार वापरली जात आहे. मराठी माणसाच्या लक्षात राहिलं असं चिन्ह आम्हाला हवं होतं. आग लावणारं चिन्हं आम्हाला नको होतं, मशाल खाली पडली तर आग लागते," अशा शब्दांत शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्याचबरोबर आम्हाला चिन्ह दिलंय त्यावर आम्ही समाधानी आहोत त्यामुळं आता हेच चिन्ह घेऊन आम्ही लढणार आहोत, असं शिंदे गटाचे मंत्री संदीपान भुमरे म्हणाले आहेत. तर शंभूराज देसाई म्हणाले, "जे तीन पर्याय आम्ही निवडणूक आयोगाकडं दिले होते त्यांपैकी ढाल तलवार हे चिन्ह निवडणूक आयोगानं आम्हाला दिलं आहे. याचा आम्ही स्वागत करतो. अन्याय अत्याचार करणाऱ्यांविरोधात शिवाजी महाराजांनी ही ढाल तलवार वापरली होती. तलवारीचं पूजन दसरा मेळाव्यात बाळासाहेब ठाकरे देखील करत होते त्यामुळं त्यातील तलवार आम्हाला मिळाल्यानं आम्हाला बाळासाहेब ठाकरेंचा आशीर्वाद आम्हाला मिळाला असल्याचं आम्ही मानतो"