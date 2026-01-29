आरोपी कुऱ्हाडीसह स्वत: पोलिसांत हजर! अनैतिक संबंधातून तोडले हातपाय, गळ्यावर कुऱ्हाडीने घाव घालून केला खून; न्यायालयाने ठोठावली जन्मठेप, वाचा...

सोलापूर : नात्यातील जवळच्या व्यक्तीसोबत अनैतिक संबंध आणि पत्नीची छेड काढल्याच्या रागातून तरुणाचा खून करणाऱ्या शंकर गुंडप्पा लिंबोळे (वय ३९, रा. मड्डीवस्ती, जुना तुळजापूर नाका, सोलापूर) याला जिल्हा न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. शंकर याने नामदेव गजानन चौगुले (वय ४२) याचे कुऱ्हाडीने हातपाय तोडून गळ्यावर, कमरेवर व पोटावर घाव घालून त्याचा खून केला होता. यात पाच साक्षीदार फितूर झाले होते.
७ सप्टेंबर २०२१ रोजी आरोपी शंकर लिंबोळे हा झोपेत असताना नामदेव चौगुले याने घराचा दरवाजा ठोठावला. दरवाजा उघडल्यावर दारात नामदेव उभा दिसला. त्यावेळी ‘तुझ्या पत्नीने माझ्याविरुद्ध दाखल केलेली पोलिसांतील तक्रार मागे घे’ म्हणून नामदेव शिवीगाळ करीत होता. त्यावेळी नात्यातील महिलेशी अनैतिक संबंध व पत्नीच्या छेडछाडीच्या रागातून शंकरने घरातील कुऱ्हाड आणून नामदेवच्या पायावर घाव घातला. तेव्हा नामदेव पळू लागला. शंकरने त्याचा पाठलाग केला आणि नामदेवचे दोन्ही पाय, हात तोडले. त्यानंतर कमरेवर, गळ्यावर कुऱ्हाडीचे घाव घातले. त्यात नामदेव जागीच ठार झाला. त्यानंतर आरोपी शंकरने स्वत: पोलिसांना फोन करून खून केल्याची खबर दिली आणि कुऱ्हाड हातात घेऊन स्वत: जोडभावी पेठ पोलिसांत हजर झाला. पोलिसांनी गुन्ह्याची खात्री करून त्याला अटक केली.
तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब भालचिम यांनी गुन्ह्याचा तपास करून आरोपीविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. खटल्याची सुनावणी जिल्हा न्यायाधीश आर. जे. कटारिया यांच्या न्यायालयात पार पडली. सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंग राजपूत, ॲड. प्रकाश जन्नू यांनी बाजू मांडली. सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून न्यायालयाने आरोपी शंकर लिंबोळे यास जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. सरकारी वकील प्रदीपसिंग राजपूत यांच्या कार्यकाळातील ही १११ वी जन्मठेप ठरली आहे.
तिघांची निर्दोष मुक्तता
नामदेव चौगुले (रा. तळेहिप्परगा) याच्या खून प्रकरणात शंकर लिंबोळेसह अजय आडप्पा भांडेकर, विजय आडप्पा भांडेकर व बाबूराव गुंडप्पा लिंबोळे या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. यातील मुख्य आरोपी शंकरला जन्मठेप झाली. मात्र, खटल्याच्या सुनावणीवेळी संशयित आरोपींतर्फे ॲड. मिलिंद थोबडे यांनी खटला हा परिस्थितीजन्य पुराव्यावर अवलंबून असून, खटल्यात सरकारतर्फे ठोस असा पुरावा आला नाही, असा युक्तिवाद मांडला. तो ग्राह्य मानून न्यायाधीशांनी अजय भांडेकर, विजय भांडेकर व बाबूराव लिंबोळे या संशयितांची निर्दोष मुक्तता केली. यात संशयितांतर्फे ॲड. थोबडे, ॲड. विनोद सूर्यवंशी यांनी काम पाहिले.
