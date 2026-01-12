सोलापूर शहर गुन्हे शाखेची कामगिरी! सोलापूर शहरात तिघांनी विकायला आणल्या होत्या 2 बंदुका अन् 8 गोळ्या; दोघांची विजयपूरच्या तुरुंगात झाली होती मैत्री
सोलापूर : कर्नाटकातील इंडीजवळील एका गावातून दोन बंदुका व आठ गोळ्या घेऊन सोलापुरात विक्रीसाठी आलेल्या तिघांना सोलापूर शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने जेरबंद केले आहे. न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. या गुन्ह्यातील रमेश धुळे हा कुंभारीजवळ राहणारा संशयित फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.
सध्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांची विविध पथके शहरात गस्त घालत आहेत. दरम्यान, सोलापूर शहर गुन्हे शाखेला रविवारी (ता. ११) रेल्वे कॉलनीजवळील मोकळ्या जागेत तिघेजण थांबल्याची माहिती खबऱ्यांकडून मिळाली होती. सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय काळे यांच्या नेतृत्वातील पथक त्याठिकाणी पोचले. दुचाकीवरून तिघेजण आल्याचे दिसले.
पोलिस पथकाने तिघांना जागेवरच पकडले. त्यावेळी राजा सौदागर याच्या पॅन्टीत एक पिस्टल व पाच गोळ्या आणि प्रदीप काळभोर याच्याकडे एक पिस्टल व तीन गोळ्या सापडल्या. त्यांच्याकडे पिस्टलचा कोणताही परवाना नव्हता. तिघांनाही शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने पकडून सदर बझार पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्यांची दुचाकीही पोलिसांनी जप्त केली आहे. कर्नाटकातील रमेश धुळे हा काही महिन्यांपासून कुंभारीत राहात होता. त्याने पिस्टल मागविल्या होत्या, असे तिन्ही संशयितांनी पोलिसांना सांगितले. सहायक पोलिस निरीक्षक सागर काटे तपास करीत आहेत.
विजयपूरच्या जेलमध्ये झाली होती मैत्री
गुन्ह्यातील राजा नूरजानसाब सौदागर याच्याविरुद्ध अक्कलकोट दक्षिण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ज्वेलर्स दुकानावर दरोड्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल आहेत. तर दुसरा संशयित आरोपी प्रदीप सूर्यकांत काळभोर याच्याविरुद्ध पुण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. दोघेही एका गुन्ह्यात विजयपूरच्या तुरुंगात होते. त्यावेळी राजा व प्रदीप यांची ओळख झाली होती. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर त्यांनी मिळून गुन्हेगारीचा मार्ग निवडला आणि सोलापूर शहर पोलिसांनी त्यांना आता अवैध दोन पिस्टल व आठ काडतूस विक्रीसाठी आल्यावर पकडले. ही कामगिरी पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त डॉ. अश्विनी पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त राजन माने, शहर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकाने पार पाडली.
