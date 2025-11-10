सोलापूर शहरात बुलेटराजांवर कारवाई! मॉडिफाय सायलेन्सर दिसला की जागेवरच काढला जातो अन्‌ १००० रुपये दंडही द्यावा लागतो, शहरात ‘या’ वेळेत कारवाई, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : मॉडिफाय सायलेन्सर बसविणाऱ्या तब्बल १३५० बुलेटराजांवर शहरातील वाहतूक पोलिसांनी १६ महिन्यांत दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक हजाराप्रमाणे साडेतेरा लाखांचा दंडदेखील वसूल केला आहे. याशिवाय त्यांच्या बुलेटचे मॉडिफाय सायलेन्सर जागेवरच काढून घेतले आहेत.
अनेकजण एक दिवस आपण बुलेट घेऊ असे स्वप्न पाहतात. पण, बुलेट घेतल्यावर त्याचा आवाज जास्त यावा म्हणून मूळचा सायलेन्सर काढून मॉडिफाय सायलेन्सर बसविले जाते. रस्त्याने जाताना अचानक रेस करून फटाक्यासारखा मोठा आवाज त्यातून काढला जातो. त्या सायलेन्सरचा आवाजही मर्यादेपेक्षा जास्त असतो. अचानक फटाक्यासारखा मोठा आवाज आल्यानंतर ज्यांना हृदयविकाराचा आजार आहे, त्यांना ॲटॅक येऊ शकतो. अनेकांना कानाचे विकार होऊ शकतात.
लहान मुले, गर्भवतींवरदेखील तसा परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहर वाहतूक पोलिस अशा बुलेटराजांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई करीत आहेत. ते मॉडिफाय सायलेन्सर काढून त्यावर रोडरोलर फिरवला जातो. दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यात शहर वाहतूक पोलिसांनी शहरातील २० हजार ९०० बेशिस्त वाहनांवर कारवाई केली. त्या वाहनधारकांना तब्बल एक कोटी ७० लाख रुपयांचा दंड झाला आहे.
मॉडिफाय सायलेन्सरवर दंडात्मक कारवाई अन्...
पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांवर दररोज कारवाई सुरू आहे. बुलेटचे मूळ सायलेन्सर काढून मॉडिफाय केलेले सायलेन्सर लावले जाते. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून ते सायलेन्सर जागेवरच काढून घेतले जात आहे. तशा सूचना वाहतूक शाखेच्या प्रत्येकास दिल्या आहेत. मागील दीड वर्षांत १३०० हून अधिक बुलेटस्वारांवर तशी कारवाई केली आहे.
- सुधीर खिरडकर, सहायक पोलिस आयुक्त (वाहतूक), सोलापूर शहर
सकाळी, दुपारी ८ ठिकाणी नाकाबंदी
सोलापूर शहरात पोलिसांचे उत्तर व दक्षिण असे दोन विभाग आहेत. दोन्ही विभागात दररोज आठ ठिकाणी नाकाबंदी करून बेशिस्त वाहनांवर कारवाई केली जात आहे. सकाळी १०.३० ते दुपारी १२.३० पर्यंत आणि दुपारी ४.३० ते सायंकाळी ६.३० या वेळेत ही कारवाई होते. त्यात मॉडिफाय सायलेन्सर, विनानंबरप्लेट दुचाकी, ट्रिपल सीट, वाहन चालविण्याचा परवाना नसलेल्या वाहनांवर अधिक कारवाई केली जाते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.