Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील फासेपारधी व पारधी समाजाच्या अतिक्रमित जमिनींचे सातबारे करण्यासाठी कार्यवाही होणार

मंचर - 'राज्यातील भूमिहीन पारधी व फासेपारधी समाजातील पात्र कुटुंबांनी गायरान किंवा वनक्षेत्रातील जमिनींवर अतिक्रमण करून उपजीविकेची साधने उभी केली आहेत. अशा कुटुंबांच्या जमिनी त्यांच्या नावे करण्याबाबत महसूल विभागाच्या स्तरावर कार्यवाही सुरू होण्याची अपेक्षा असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित समाजबांधवांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.' अशी माहिती मंचर (ता. आंबेगाव) येथील सावित्रीबाई फुले आदिवासी आश्रमशाळेचे संस्थापक अध्यक्ष मंगेश भोसले यांनी दिली..पारधी व फासेपारधी समाजातील भूमिहीन कुटुंबांच्या जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी महासंघासह विविध सामाजिक संस्था सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. याच मागणीसाठी विविध संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसह समाजाच्या प्रतिनिधींनी मुंबई येथे मंत्रालयात बावनकुळे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.यावेळी अखिल भारतीय आदिवासी पारधी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मुकेश साळुंके, आदिवासी पारधी क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष विनोद चव्हाण, रमेश शिंदे, लखन भोसले, निकिता भोसले, केशव पवार, देविदास काळे (सोलापूर), सुदर्शन शिंदे (बुलढाणा), संगीता चव्हाण (वाशिम), आंबेगाव, शिरूर, खेड तालुक्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षापारधी समाजातील कुटुंबांच्या जमिनींच्या प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित समाजबांधवांना वेळ देऊन त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, असे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रशासकीय स्तरावर पुढील कार्यवाहीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.दरम्यान, गायरान किंवा वनक्षेत्रातील जमिनींचे हक्क संबंधित कायदे, नियम आणि पात्रतेच्या निकषांनुसारच निश्चित होणार असल्याने प्रत्यक्ष सातबारा नोंदींबाबत शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे..पुणे जिल्ह्यातील पारधी व फासेपारधी समाजातील कुटुंबांची संख्या २हजार २८५ आहे. त्यांच्या जमिनींचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या कुटुंबांना जमिनींचे हक्क मिळाल्यास त्यांच्या उपजीविकेला स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे जिल्हाधिकारी पुणे कार्यालयाने या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन पात्र कुटुंबांच्या प्रकरणांबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी.'- मंगेश भोसले, संस्थापक अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले आदिवासी आश्रमशाळा मंचर (ता. आंबेगाव).तालुक्याचे नाव : फासेपारधी कुटुंब संख्या -• आंबेगाव - १३०• शिरूर - २१०• खेड - २५• वडगावमावळ - १०१• हवेली - १४५• बारामती - २२८• इंदापूर - ३०४• दौंड - ५०६• पुरंदर - ५१२• भोर - ९९• मुळशी - १२• वेल्हा - १३• जुन्नर - ०• एकूण संख्या - २२८५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.