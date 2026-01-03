कोणत्याही रुग्णाला उपचार नाकारता येणार नाहीत, नाहीतर रुग्णालयांवर कठोर कारवाई होणार, आरोग्यमंत्र्यांचे स्पष्ट आदेश

राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत, प्रभावी आणि त्रासमुक्त उपचार मिळाले पाहिजेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी निर्देश दिले आहेत की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी संबंधित कोणत्याही खाजगी किंवा सरकारी रुग्णालयाने कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत. .आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी संबंधित खाजगी आणि सरकारी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अण्णासाहेब चव्हाण, ठाणे जिल्हा परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नंदापूरकर, विविध खाजगी आणि सरकारी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि दोन्ही सार्वजनिक आरोग्य योजनांचे कर्मचारी उपस्थित होते..राजकीय वाद, चौकशी, आरोपांचा मागोवा... महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला डीजीपी रश्मी शुक्ला निवृत्त; वाचा वादांनी वेढलेला कार्यकाळ.मंत्री आबिटकर म्हणाले की, सामान्य आणि गरजू नागरिकांना मोफत, दर्जेदार वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी सरकार जन आरोग्य योजना (सार्वजनिक आरोग्य योजना) सक्रियपणे राबवत आहे. या योजना सरकारी नियमांनुसार राबवल्या पाहिजेत, परंतु मूळ रेशन कार्ड नसल्यामुळे किंवा इतर किरकोळ समस्यांमुळे रुग्णांना उपचारांपासून वंचित ठेवले जाऊ नये.अशा परिस्थितीत डिजिटल रेशन कार्ड पडताळणीचा वापर करून रुग्णांना त्वरित उपचार देण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. .कागदपत्रे, मंजुरी प्रक्रिया किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे रुग्णांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी रुग्णालय समन्वयकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आवश्यक मार्गदर्शन करून समन्वयकांनी उपचार प्रक्रिया सुलभ करावी असे निर्देशही मंत्री आबिटकर यांनी दिले. सार्वजनिक आरोग्य योजना गरीब आणि गरजूंना मदत करण्याच्या भावनेने आणि मोठ्या जनतेला लक्षात घेऊन आखल्या पाहिजेत, असे मंत्री आबिटकर म्हणाले आणि तज्ञ समितीच्या नियमितपणे बैठका झाल्या पाहिजेत. .महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी? अखेर तारीख आली समोर, राजकीय हालचालींना वेग.महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेबाबत राज्यभरात लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी. मंत्री आबिटकर म्हणाले की, जर या योजनांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचली तर पात्र लाभार्थ्यांना वेळेवर उपचार मिळण्यास मदत होईल. सरकारी सार्वजनिक आरोग्य योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि रुग्णकेंद्रित करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.