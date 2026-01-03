महाराष्ट्र बातम्या

कोणत्याही रुग्णाला उपचार नाकारता येणार नाहीत, नाहीतर रुग्णालयांवर कठोर कारवाई होणार, आरोग्यमंत्र्यांचे स्पष्ट आदेश

Hospitals Treatment Denial Patient Action: रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार दिल्यास कारवाई करण्याचा इशारा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्र्यांनी रुग्णालयांना दिला आहे. नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत, प्रभावी आणि त्रासमुक्त उपचार मिळाले पाहिजेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी निर्देश दिले आहेत की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी संबंधित कोणत्याही खाजगी किंवा सरकारी रुग्णालयाने कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत.

