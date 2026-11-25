Adani Hydropower Project : मेळघाटातील प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पावरून अदानी समूहाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाच्या व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अॅड. वैशाली फलके-बोबडे यांनी अदानी कंपनीला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. प्रकल्पासंदर्भातील १६ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी या नोटिशीद्वारे केली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन आणि अदानी समूहादरम्यान झालेल्या सामंजस्य कराराच्या (एमओयू) पारदर्शकतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..अदानी समूहाच्या प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनासोबत करण्यात आलेला सामंजस्य करार संशयास्पद असल्याचा आरोप अॅड. फलके-बोबडे यांनी केला आहे. या प्रकल्पाची व्यवहार्यता, कराराची प्रक्रिया आणि प्रकल्पाला मिळालेल्या मंजुरी यासंदर्भातील माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने २००३ मध्ये मेळघाटातील संबंधित जलविद्युत प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मग पूर्वी व्यवहार्य नसलेला हाच प्रकल्प आता अचानक व्यवहार्य कसा ठरला? असा सवाल अॅड. फलके-बोबडे यांनी उपस्थित केला आहे..Adani Tarali Pump Storage Project : तारळेतील अदानी प्रकल्पाचे काम सुरूच; पाटण वन विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली, परवानगीविना काम सुरू ठेवल्याचा ठपका.तसेच 'अदानी हायड्रो एनर्जी टेन लिमिटेड' या कंपनीची स्थापना २ जून २०२५ रोजी झाली. कंपनीच्या स्थापनेनंतर अवघ्या ४३ दिवसांत महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार कसा करण्यात आला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.