Asim Sarode: असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द; 'हे' वादग्रस्त विधान भोवलं

मुंबईः सुप्रसिद्ध वकील अॅड. असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आलेली आहे. बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी हा दणका दिला आहे. काऊन्सिलने नियुक्त केलेल्या समितीने सरोदेंबाबत हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणात सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी देण्यात आलेली होती. मात्र त्यांनी ती संधी नाकारली होती..मुंबईतल्या वरळीत आयोजित कार्यक्रमामध्ये असिम सरोदे यंनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केलं होतं. याबप्रकरणी १९ मार्च २०२४ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अॅड. विवेकानंद घाडगे यांची समिती या प्रकरणात गठीत करण्यात आलेली होती..Kharadi Traffic : खराडीतील पुलाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह, जॅकवेल बंधाऱ्यावरील पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी.सार्वजनिक कार्यक्रमात विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल आणि न्यायवस्थेबाबत अपशब्द वापरल्याप्रकरणी अखेर बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी सरोदेंची सनद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष प्रकरणी सरोदे यांना लेखी माफी मागण्याची मुभा देण्यात आलेली होती. त्यांनी ती नाकारली. त्यामुळे आता त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे..Supreme Court : 'महाकाल मंदिरासाठी आमची 200 वर्षे जुनी मशीद पाडली'; मुस्लिम पक्षाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.