Asim Sarode: असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द; 'हे' वादग्रस्त विधान भोवलं

The Bar Council of Maharashtra and Goa Committee revoked the lawyer's license: असीम सरोदे यांना लेखी माफी मागण्याची मुभा देण्यात आलेली होती. मात्र ते नाकारुन कारवाईला सामोरं जाण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबईः सुप्रसिद्ध वकील अॅड. असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आलेली आहे. बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी हा दणका दिला आहे. काऊन्सिलने नियुक्त केलेल्या समितीने सरोदेंबाबत हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणात सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी देण्यात आलेली होती. मात्र त्यांनी ती संधी नाकारली होती.

