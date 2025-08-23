Raigad News: परदेश दौऱ्यासाठी बळीराजाच्याच खिशाला चाप! तुटपुंजे अनुदान, पण शेतकऱ्यांकडून लाखो रुपये वसुलीचे शासनाचे फर्मान

पाली : महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतून मिळून जवळपास 200 शेतकऱ्यांची परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झाली आहे. मात्र, शासनाने दिलेल्या मर्यादित अनुदानानंतर उर्वरित लाखो रुपयांचा बोजा थेट शेतकऱ्यांच्या खिशावर टाकण्यात आला आहे. या अवाजवी आकारणीविरोधात शेतकरी संतापले असून शासनाने तातडीने खर्चाचे पुनर्मूल्यांकन करावे, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे..रायगड जिल्ह्यातून या दौऱ्यासाठी 8 शेतकऱ्यांचे अर्ज कृषी विभागाला आले होते. प्रत्येक जिल्ह्याला 5 चा लक्षांक दिला आहे. त्यामुळे बाकीचे तीन वेटिंगवर असणार आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी 'शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे सन 2025-26' ही योजना राबविण्यात येणार आहे. .या योजनेतंर्गत युरोप, इस्त्राईल, जपान, मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया अशा प्रगत देशांत राज्यातील शेतकऱ्यांना नेऊन तेथील शेती तंत्रज्ञान अवगत करून घेण्याचा शासनाचा हेतू आहे. यामधील कोणताही एक दौरा शेतकऱ्यांनी निवडायचा आहे. मात्र, वैयक्तिक दौरा या दौऱ्यापेक्षा स्वस्त पडत आहे..ऑफिस, मॉल अन् थिएटरमधील शौचालयाचा दरवाजा आणि जमिनीमध्ये अंतर का असते?.शासनाने या दौऱ्याचा 50 टक्के खर्च उचलावा. शेतकऱ्यांचा हिस्सा एक लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादित ठेवावा. तसेच त्यापलीकडील सर्व खर्च शासनानेच करावा या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. अन्यथा दौऱ्यांचा लाभ केवळ निवडक सधन शेतकऱ्यांपुरताच मर्यादित राहील. तसेच परदेश दौरे हवेत, पण आमच्या खिशाला झळ न बसता असे म्हणणे शेतकऱ्यांचे आहे..शासनाच्या इतर योजनांप्रमाणेच या योजनेंतील खर्चाचे ताळेबंद शेतकऱ्यांच्या हित लक्षात घेऊन करावेत. शासनाने या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत तर शेतकरी वर्ग नाराज होऊन आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकर्याने त्याच्या नावावरील जमीन विकून महाराष्ट्र शासनाचा परदेश अभ्यास दौरा करावा अशी उपहासात्मक चर्चा देखील होत आहे..मूळ उद्देशशेतमालाची निर्यात, कृषी मालाचे पणन व बाजारपेठेतील मागणी, कृषी माल प्रक्रिया याबरोबरच त्या देशांमध्ये उपयोगात येत असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करून त्याचा वापर राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतावर, शेतीमध्ये करण्यासाठी साहाय्य करणे, विविध देशांनी विकसित केलेले शेती तंत्रज्ञान व अनुषंगिक बाबी यांची माहिती त्या देशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून तसेच क्षेत्रीय भेटी, संबंधित संस्थाना भेटी इत्यादीद्वारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता कृषी विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे सन 2025-26 ही योजना राबविण्यात येत आहे..प्रवासी कंपनीची निवडराज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी 'शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे सन २०२५-२६' ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत युरोप, इस्राईल, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया व मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलीपाईन्स या देशांत शेतकऱ्यांचे अभ्यासदौरे आयोजित करण्याकरिता प्रवासी कंपनीची निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत GeM पोर्टलवर 14 जुलै, 2025 रोजी कृषी आयुक्तालयामार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत..Mumbai Local Megablock: रविवारी रेल्वे प्रवाशांना फटका बसणार, मध्य, हार्बर आणि पश्चिम मार्गावर ब्लॉक; वेळापत्रकात बदल.उद्देश चांगलाशेतमालाची निर्यात, कृषी मालाचे पणन व बाजारपेठेतील मागणी, कृषी माल प्रक्रिया याबरोबरच त्या देशांमध्ये उपयोगात येत असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करून त्याचा वापर राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतावर, शेतीमध्ये करण्यासाठी साहाय्य करणे, विविध देशांनी विकसित केलेले शेती तंत्रज्ञान व अनुषंगिक बाबी यांची माहिती त्या देशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून तसेच क्षेत्रीय भेटी, संबंधित संस्थाना भेटी इत्यादीद्वारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता कृषी विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे सन २०२५-२६ ही योजना राबविण्यात येत आहे..दौऱ्याचा खर्चशासनाकडून प्रत्येक दौऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना अवघे एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र प्रत्येक दौऱ्यात शेतकऱ्यांवर प्रचंड आर्थिक भुर्दंड पडत आहे.युरोप दौरा - प्रति शेतकरी दौरा खर्च 418925, शेतकरी हिस्सा 318925इस्राईल दौरा - प्रति शेतकरी दौरा खर्च 354350, शेतकरी हिस्सा 254350जपान दौरा - प्रति शेतकरी दौरा खर्च 388901, शेतकरी हिस्सा 288901मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स दौरा - प्रति शेतकरी दौरा खर्च 313732, शेतकरी हिस्सा 213732चीन दौरा - प्रति शेतकरी दौरा खर्च 271156, शेतकरी हिस्सा 171156दक्षिण कोरिया दौरा - प्रति शेतकरी दौरा खर्च 298830, शेतकरी हिस्सा 198830.ही योजना शेतकऱ्याची प्रगतशील धोरण ठेवून केली का..?हा प्रश्न चिन्ह या दौऱ्यामध्ये सहभागी असणाऱ्यांना पडला आहे. या योजनेत प्रति शेतकरी अनुदान हे फक्त एक लाख रुपये दिले आहे. मात्र प्रत्यक्षात यापेक्षा तिप्पट खर्च येणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यावर प्रचंड आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. त्यामुळे लाखोंचा खर्च करून प्रदेश दौरा करण्यापेक्षा तीच रक्कम शेतीप्रयोजनार्थ वापरली तर वावगं काय..? सुधारीत व सर्व सामान्य शेतकऱ्यांना परवडणारे परिपत्रक काढून इच्छुक प्रगतशील शेतकऱ्यांना परदेश दौरा काढून हे धोरण राबविले जावे.- गणेश बाळाराम भगत, प्रयोगशील शेतकरी, चणेरा, रोहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.