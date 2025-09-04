Raigad News: गणरायाचे विसर्जन होताच खवय्यांचा मासळीवर ताव! भाव आटोक्यात असल्याने सर्वाधिक खरेदी

पाली : पाच दिवसांच्या गणरायाचे विसर्जन झाल्याने अनेकांनी मांसाहाराकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. काही दिवसांपूर्वी श्रावणदेखील संपला आहे. त्यामुळे आता खवय्यांच्या उड्या मासळीवर पडत आहे. तसेच समुद्रात मासेमारीसाठी होड्यादेखील रवाना झाल्या आहेत. परिणामी, जिल्ह्यात सध्या समुद्रातील मासेमारी जोरात सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात मासळी सापडत असल्याने तिची आवकदेखील वाढली आहे. .श्रावणात मांसाहार बंद असतो. त्यानंतर गणेशोत्सवात अनेक जण शाकाहारी राहण्याला पसंती देतात. शिवाय, मासेमारीदेखील बंद असल्याने बाजारात मासळीचा तुटवडा असतो. जेणेकरून मासळीचे भाव या काळात सर्वाधिक असतात; मात्र आता श्रावण महिना संपला असून सात दिवसांच्या गणरायाचेदेखील विसर्जन झाले आहे. त्यामुळे खवय्यांनी आता मासळीकडे आपला मोर्चा वळविला आहे..Mhada House Lottery: नाशिककरांसाठी खुशखबर! म्हाडाच्या घरांची सोडत; 'असा' करा अर्ज .दरम्यान, समुद्रातील बंद असलेली मासेमारी पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यामुळे मासे मुबलक प्रमाणात सापडत असल्याने तिचे भावसुद्धा आटोक्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिकांसह येणारे पर्यटक व खवय्यांची चंगळ झाली आहे..मासळी भाव प्रतिकिलोबोंबील - २०० ते ३००पापलेट मध्यम - ६०० ते ७००पापलेट मोठे - १,००० ते १,२००सुरमई, रावस - ७०० ते ८००मांदेली - १५०लाल छोटी कोलंबी - ४००बांगडा मालवणी - ३००हलवा - ६००टोळ - ४००.तिरुपती बालाजीला दान केलेल्या केसांचे काय होते? आश्चर्यचकित करणारं सत्य... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.