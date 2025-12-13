Belagavi News : बेळगाव एपीएमसीत कांदा दरात प्रतिक्विंटल १ हजार रुपयांची वाढ!

महाराष्ट्र बातम्या

Onion Prices : बांगलादेशला कांद्याची निर्यात वाढल्याने आणि बाजारातील आवक घटल्यामुळे बेळगाव एपीएमसीत कांदा दरात प्रतिक्विंटल १ हजार रुपयांची मोठी वाढ झाली आहे.
बेळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (एपीएमसी) कांदा दरात १ हजार रुपयांची वाढ झाली. देशातून बांगलादेशला कांद्याची निर्यात वाढली आहे. त्यामुळे कांदा दरात वाढ पहायला मिळाली. बुधवारी (ता.१०) देखील प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांची वाढ झाली होती. चारच दिवसात कांदा दरात पुन्हा प्रतिक्विंटल १ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. कर्नाटकातील जुना व नवीन, महाराष्ट्रातील जुना तसेच पांढरा कांद्याच्या दरात १ हजार रुपयांची वाढ पहायला मिळाली.

