Belagavi News : बेळगाव एपीएमसीत कांदा दरात प्रतिक्विंटल १ हजार रुपयांची वाढ!

बेळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (एपीएमसी) कांदा दरात १ हजार रुपयांची वाढ झाली. देशातून बांगलादेशला कांद्याची निर्यात वाढली आहे. त्यामुळे कांदा दरात वाढ पहायला मिळाली. बुधवारी (ता.१०) देखील प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांची वाढ झाली होती. चारच दिवसात कांदा दरात पुन्हा प्रतिक्विंटल १ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. कर्नाटकातील जुना व नवीन, महाराष्ट्रातील जुना तसेच पांढरा कांद्याच्या दरात १ हजार रुपयांची वाढ पहायला मिळाली. .बाजारात सध्या जुन्या कांद्याची आवक होत आहे. नवीन कांदा १५ दिवसानंतर दाखल होण्याची शक्यता आहे. तसेच जुने कांदे देखील बाहेर काढण्यास शेतकरी तयार नाहीत. त्यामुळे बाजारात आवक निम्यावर आली आहे. महाराष्ट्रातील लहान कांदा २ हजार ते २५०० रुपये, मध्यम कांदा २५०० ते ३२०० रुपये, मोठा कांदा ३२०० ते ३६०० रुपये दर होता. महाराष्ट्रातील कांद्याच्या ४५ गाड्या दाखल झाल्या होत्या. कर्नाटकातील नवीन कांद्याच्या ५ गाड्या दाखल झाल्या असून १५०० ते २५०० रुपये दर होता. कर्नाटकातील जुन्या कांद्याची १ गाडी दाखल झाली असून १५०० ते ३००० रुपये दर होता. पांढरा कांद्याचा दर ४५०० ते ५२०० रुपये होता. १०० पिशव्या आवक झाली असून या कांद्यातही १ हजारांची वाढ झाली. \r\n\r.थंडीची चाहूल लागताच बाजरी, ज्वारीला मागणी.बाजारात इंदूर व आग्रा बटाटे दाखल झाले होते. इंदूर बटाट्याच्या ५ गाड्या दाखल झाल्या असून दर १८०० ते २३०० रुपये होता. तसेच आग्रा बटाट्याच्या ६ गाड्या दाखल झाल्या असून १२०० ते १६०० रुपये दर होता. कोलार येथील नवीन कांद्याची १ गाडी दाखल झाली असून दर ३ हजार रुपये होता. तसेच रताळ्यांची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली होती. रताळी दर ८०० ते १२०० रुपये होता व ७० गाड्यांची आवक झाली होती..एपीएमसीत कांदा दरात शनिवारच्या बाजारात १ हजार रुपयांची वाढ झाली होती. बटाटे दर स्थिर होते. बांगलादेशला कांद्याची निर्यात होत आहे.त्यामुळे आवक कमी झाली असल्यामुळे दरात वाढ झाली आहे. -महेश कुगजी, व्यापारी.