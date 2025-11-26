Sachin Gujar : मॉर्निंग वॉकला बाहर पडल्यानंतर काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांच अपहरण अन् जीवघेणी मारहाण, अहिल्यानगर हादरलं! CCTV पाहा...

महाराष्ट्र बातम्या

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे आज सकाळी धक्कादायक घटना घडली. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांना मॉर्निंग वॉकदरम्यान बळजबरीने कारमध्ये ढकलून अपहरण करण्यात आले आणि नंतर बेलापूर बनात नेऊन त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या मारहाणीत सचिन गुजर गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. उपचार सुरू आहेत.

