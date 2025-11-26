Sachin Gujar : मॉर्निंग वॉकला बाहर पडल्यानंतर काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांच अपहरण अन् जीवघेणी मारहाण, अहिल्यानगर हादरलं! CCTV पाहा...

-प्रदीप पेंढारेअहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे आज सकाळी धक्कादायक घटना घडली. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांना मॉर्निंग वॉकदरम्यान बळजबरीने कारमध्ये ढकलून अपहरण करण्यात आले आणि नंतर बेलापूर बनात नेऊन त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या मारहाणीत सचिन गुजर गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. उपचार सुरू आहेत..सकाळी साधारण सात वाजण्याच्या सुमारास सचिन गुजर नेहमीप्रमाणे फिरायला गेले होते. त्यांच्या मागे एक कार आली आणि ती त्यांच्या बाजूला थांबली. कारमधून दोन तरुण बाहेर पडले आणि गुजर यांच्याशी भांडण काढले. क्षणार्धात त्यांनी गुजर यांना जबरीने कारमध्ये बसवले. रस्त्यावर सकाळची वेळ असल्याने फारशी वर्दळ नव्हती, याचा फायदा हल्लेखोरांनी घेतला. कारमध्ये आधीपासूनच आणखी दोन जण उपस्थित होते..लाठ्या-काठ्यांनी बेदम मारहाणअपहरणकर्त्यांनी सचिन गुजर यांना बेलापूर बन परिसरात नेले. तिथे त्यांच्यावर लाठ्या-काठ्यांनी आणि हाताने बेदम मारहाण करण्यात आली. मारहाणीनंतर हल्लेखोर त्यांना रस्त्यावर फेकून पसार झाले. जखमी अवस्थेत असलेल्या गुजर यांना नागरिकांनी पाहिले आणि मदत करून रुग्णालयात दाखल केले..Ahilyanagar Crime: 'कॉपर तार चोरणारी टोळी जेरबंद'; चोरीसाठी गुगल मॅपचा वापर, चार लाखांचा मुद्देमाल जप्त !.श्रीरामपूरमध्ये प्रचंड खळबळया घटनेने श्रीरामपूरमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, श्रीरामपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू असताना पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांवरच हा हल्ला झाल्याने राजकीय वातावरण कमालीचे तंग झाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचा मुद्दा आणि हिंदुत्वावरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले राजकीय प्रयोग याच पार्श्वभूमीवर ही घटना घडली आहे..श्रीरामपूर नगरपरिषदेसमोर आंदोलनहल्ल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसने तात्काळ श्रीरामपूर नगरपरिषदेसमोर आंदोलन पुकारले. आमदार हेमंत ओगले, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार करण ससाणे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्याची आणि सुरक्षेची हमी देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. काँग्रेसने ही घटना राजकीय षड्यंत्र असल्याचा थेट आरोप केला आहे..तपास सुरूदरम्यान, श्रीरामपूर पोलिसांनी घटनेची गांभीर्याने दखल घेत तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत चौघा संशयितांना ताब्यात घेतले असून, त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्हाध्यक्षांवर झालेल्या हल्ल्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील बनली असून, पोलिसांनी शहरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे..Solapur Crime: 'हौसेसाठी गुन्हेगाराकडून बंदूक घेणारा जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची नांदणी टोल नाक्याजवळ कारवाई !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.