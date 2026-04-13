कार आणि सिमेंट मिक्सर ट्रकची भीषण धडक; ११ जणांचा जागीच मृत्यू; कल्याण अहिल्यानगर हायवेवर दुर्घटना

अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर सोमवारी सकाळी भीषण अपघात घडला असून या दुर्घटनेत ११ मृत्यू झाला आहे. पांजार पुलावर सकाळी सुमारे ११ वाजून १५ मिनिटांच्या सुमारास ईको कार आणि सिमेंट मिक्सर ट्रक यांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. धडक इतकी तीव्र होती की ईको कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुरबाड येथील काही नागरिक ईको कारमधून कल्याणकडे प्रवास करत होते. याच दरम्यान समोरून येणाऱ्या सिमेंट मिक्सरने त्यांच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली. अचानक झालेल्या या भीषण अपघातामुळे कारमधील प्रवाशांना सावरण्याची किंवा बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही..या कारमध्ये एकूण १२ प्रवासी असल्याची माहिती असून, त्यापैकी ११ जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची भीती स्थानिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. तर एक जण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर जवळच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जखमीची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..अपघाताचा मोठा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिक तातडीने घटनास्थळी धावले आणि मदतकार्य सुरू केले. काही स्थानिकांच्या मदतीने जखमी व्यक्तीला बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..दरम्यान, पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले असून पुढील तपास सुरू केला आहे. मृतांचा अधिकृत आकडा अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नसला, तरी मृतांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या भीषण अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.