शिवरायांचा अवमान करणारा श्रीपाद छिंदम विजयी! 'या' पक्षाने दिलं होतं तिकीट; किती मतं मिळाली?
Shripad Chindam Wins Ahilyanagar Municipal Election 2026: श्रीपाद छिंदम याने महानगरपालिकेत प्रभाग क्रमांक १० मधून विजय मिळवला आहे. यापूर्वीदेखील तो प्रभाग ९ मधून विजयी झाला होता.
Ahilyanagar Election Results 2026: छत्रपती शिवरायांबद्दल अपशब्द वापरणारा श्रीपाद छिंदम हा पुन्हा एकदा अहिल्यानगरमधून विजयी झाला आहे. महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १० मधून तो उभा होता. तब्बल २ हजार ८०० मतांनी छिंदम विजयी झाला. त्याचा या विजयाने आश्चर्य व्यक्त होतंय.