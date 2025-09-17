‘सिव्हिल’मध्ये औषध न्यायला आलेल्या आजीबाईला 3 महिलांनी लुटले! रेशनमधून साडी अन्‌ 5000 रुपये मिळणार असल्याचे सांगून काढून घेतले दागिने, रुग्णालयाच्या गेटवर ‘CCTV’च नाहीत

तात्या लांडगे
सोलापूर : येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात (सिव्हिल) दररोज हजारो रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांची ये-जा सुरू असते. अनेकदा रुग्णालयाच्या आवारातून दुचाकी चोरीला गेल्या आहेत. आता मुंबईतून सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये औषधे न्यायला आलेल्या ८० वर्षीय आजीबाईला तीन अनोळखी महिलांनी लुटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पण, रुग्णालयाच्या दोन्ही गेटवर सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याने पोलिसांना त्या महिलांना शोधताना अडचणी येत आहेत.
मुलीकडे मुंबईला राहणाऱ्या धानव्वा राजाराम नेगलगाय (वय ८०, रा. रामवाडी, पारसी बंगला, सोलापूर) या ११ तारखेला सकाळी साडेअकरा वाजता श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात गेल्या होत्या. त्यांना दम्याचा त्रास असल्याने त्या मुंबईतून औषध न्यायला खास करून सोलापुरात आल्या होत्या. अनेक वर्षांपासून त्या आवर्जून औषध न्यायला सिव्हिलमध्ये येतात. नेहमीप्रमाणे गुरुवारी त्या सिव्हिलमध्ये गेल्या होत्या. वयस्क आजीबाई पाहून रुग्णालयाच्या आवारातील तीन महिलांनी त्यांना गाठले. ‘येथे गरीब लोकांना रेशनचे लुगडे व पाच हजार रुपये रोख देत आहेत, तुमच्या अंगावरील सोने पाहून ते देणार नाहीत, त्यामुळे ते सोने, रोकड पिशवीत ठेवा’ असे सांगून त्यांनी विश्वास संपादित केला.
त्यानुसार त्या आजीबाईने अंगावरील दागिने व रोकड पिशवीत ठेवली. एका पिशवीतून दुसऱ्या पिशवीत त्यांनी दागिने व पैसे ठेवले आणि नजर चुकवून आजीबाईच्या हाती दुसरीच पिशवी टेकवून त्या तिघीही तेथून पसार झाल्या. घाबरलेल्या आजीबाईंनी मुलीशी चर्चा करून १६ सप्टेंबरला सदर बझार पोलिस ठाणे गाठले. त्या तिन्ही अनोळखी महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, सहायक पोलिस निरीक्षक सागर काटे तपास करीत आहेत.
पोलिस निरीक्षक स्वत: भेटले, तरीही...
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दररोज मोठी वर्दळ असते. अनेकदा त्याठिकाणी दुचाकी चोरीसह अन्य घटना घडतात. त्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी गेल्यावर तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे अपुरे आहेत, काही कॅमेरे बंद असल्याचे निदर्शनास आले. त्यावेळी पोलिस निरीक्षकांनी स्वत: तेथे जाऊन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवायला सांगितले. तरीपण, रुग्णालयाच्या आवारातील स्थिती ‘जैसे थे’ आहे हे विशेष.
