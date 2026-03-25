कर्नाटकला अधिकारच नाही, ही तर महाराष्ट्राची मानहानी; अजित पवार अपघात प्रकरणी FIR वर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं

अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांच्याकडून सातत्याने केली जात होती. त्यासाठी ते मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह आणि बारामती पोलीस ठाण्यात गेले होते. मात्र, पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. याप्रकरणी आता रोहित पवार यांनी कर्नाटकातल्या बंगळुरु गुन्हा दाखल केला आहे. .हा झिरो एफआयआर महाराष्ट्र पोलिसांनी स्वीकारावा अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली आहे. त्यानंतर राजकीय राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. यावर आता विविध राजकीय प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया देत हा महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. विधानसभेत बोलताना त्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली..नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?''एफआयआर कशा करता? कुठली तरी अशी नोंद हवी ज्यामुळे टू सेट लॉ ऑफ मोशन झाला पाहिजे. अपघात होतो तेव्हा एडीआर रजिस्टर होतो. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यात अपघात नसल्याचं आढळलं आणि गुन्हेगारी, बेजबाबदारपणा, घातपात आहे असं दिसतं तेव्हा एफआयआरमध्ये कन्वर्ट होऊन आरोपपत्र जातं'', अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली..पुढे बोलताना ते म्हणाले, एफआयआरमध्ये एखाद्याचं नाव आलं तरी ते महत्त्वाचं नसतं. चार्जशीट महत्त्वाची असते. त्यात पुराव्यानिशी नाव आहे की नाही ते तपासलं जातं. राजकीय कारणाने लोकांची नावं टाकली जातात पण त्याची पुराव्याअभावी चार्जशीट होत नाही. क्रिमिनल जस्टीसमध्ये टू सेट द लॉ इन मोशन महत्त्वाचं असतं. यात बेजबाबदारपणा दिसल्यास आपोआप एफआयआर होईल..''अजित पवार हे रोहित पवारांचे काका होते. त्यांचे जवळचे असतील. पण आमचेही मित्र होते. त्यांच्या जवळचे लोकही सांगू शकतील की गेल्या पाच सात वर्षात माझ्याशी जितकी मैत्री होती तितकी कोणाशी असेल असं मला वाटत नाही. आम्ही एफआय़आर होऊ नये असं का वागू? बावनकुळेसाहेबांना बुक्की मारली तर एफआयआर होईल पण हा अपघात असल्यानं त्यानुसार एडीआर होतो. प्रक्रियेनुसार हे सुरू आहे'', असंही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं..''तुम्ही राहुल नार्वेकर यांना भेटलात. त्यांनी सांगितलं की कर्नाटकात जाऊन एफआयआर दाखल करा, कर्नाटकात झिरो एफआयआर दाखल झाला. त्यांनी नसेल सांगितलं पण शेवटी एफआयआर दाखल झाला. पण एफआयआर घेण्याचा अधिकारच कर्नाटकला नाहीय. हा एफआयआर अवैध आहे. व्हिक्टिम एफआयआर करण्याच्या परिस्थितीत नसेल त्यावेळीच व्हिक्टिमला झिरो एफआयआर दाखल करता येतो. अशा पद्धतीने झिरो एफआयआर घेण्याचा अधिकार कर्नाटकला नाही'', असंही ते म्हणाले..''कर्नाटकने जे काही केलंय त्यामुळे उद्या विखे पाटील मुंबईच्या पोलिसात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात झिरो एफआयआर नोंदवली. माझ्या दबावाने जर नोंदवलाच तर तो झिरो एफआयआर म्हणून जाईल. पद्धत अशी आहे की, जर एफआयआर दाखल व्हावा वाटत असेल तर बीएनएस कायद्यानुसार १७५/३ दिलाय. यानुसार तुम्ही कोर्टात जाऊ शकता आणि कोर्ट एफआयआर दाखल करू शकते. तुमच्या मनात नसेल पण कर्नाटकाने राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्राची मानहानी व्हावी म्हणून हा एफआयआर दाखल केलाय'', असा आरोपही त्यांनी केला.