Rohit Pawar PC : अजितदादांना अमेरिकेचं जुनाट विमान का दिलं? ८५ तास उरलेले, VSR ला DGCA वाचवतंय; रोहित पवारांचा आरोप

Rohit Pawar Questions DGCA Probe : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नेते Rohit Pawar यांनी पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणाच्या तपासाबाबत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.
Shubham Banubakode
Updated on

अजित पवार यांच्या विमान अपघात होता की घातपात, अशी शंका अनेकांकडून उपस्थित होत आहे. अशातच आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नेते Rohit Pawar यांनी पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणाच्या तपासाबाबत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी DGCA च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

