Rohit Pawar PC : अजितदादांना अमेरिकेचं जुनाट विमान का दिलं? ८५ तास उरलेले, VSR ला DGCA वाचवतंय; रोहित पवारांचा आरोप

अजित पवार यांच्या विमान अपघात होता की घातपात, अशी शंका अनेकांकडून उपस्थित होत आहे. अशातच आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नेते Rohit Pawar यांनी पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणाच्या तपासाबाबत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी DGCA च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..रोहित पवार म्हणाले, विमानाच्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आणि एअरवर्दीनेस यामध्ये फरक आहे. अशा प्रकारामुळे डीजीसीएच्या तपासावर शंका निर्माण होते. अजितदादा जेव्हा विमानात बसले होते, तेव्हा त्या विमानाचे उड्डाण ५९१५ तास झाले होते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार ८५ तास उरले होते. सहसा मोठ्या व्यक्तीला विमान देताना ४०० ते ५०० तास शिल्लक असतात. मात्र अजितदादांना Z+ सुरक्षा असतानाही फक्त ८५ तास उरलेले विमान का देण्यात आले, असा प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केला..Ajit Pawar Plane crash: रोहित पवारांनी प्रफुल्ल पटेलांच्या नावाचा उल्लेख का केला? 'त्या' दोन कंपन्यांपैकी एक पटेलांची.अजितदादांना इंजिन खराब असलेले विमान दिले गेले. नुकसान कमी व्हावे म्हणून मुद्दाम ते विमान दिल्याची शंका आहे. विमानाला रंग द्यायचा असेल तरी ३ ते ४ कोटी खर्च येतो, मात्र या कंपनीने स्वताहून रंगवलं. कारण विमान जळल्यानंतर त्याचा रजिस्ट्रेशन नंबर दिसू लागला. N80PQ, असा हा नंबर होता. म्हणजे हे विमान अमेरिकेत नोंदणीकृत होते. हेच जुने विमान अवैधरित्या भारतात आणले, असा दावाही रोहित पवार यांनी केला..ते पुढे म्हणाले, ''डीजीसीएच्या नियमानुसार लिअरजेट हे विमान भारतात नोंद होऊ शकत नाही. मात्र, डीजीसीएच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे विमान नोंदवण्यात आलं. आता त्याच अधिकाऱ्यांना चौकशीचे निर्देश दिले गेले, म्हणजे चोरालाच पोलिसाचे काम दिल्याची स्थिती आहे. तसेच लिअरजेट विमानाबद्दल माहिती नसलेल्या व्यक्तींची एजन्सी तयार करून घटनास्थळी पाठवण्यात आली, असेही ते म्हणाले..Ajit Pawar Plane Crash: शेवटच्या क्षणी काय घडलं? एटीसीने विमानाच्या पायलटला काय विचारलं? केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांची माहिती.व्हीएसआर कंपनी अडचणीत येऊ नये म्हणून दिरंगाई सुरू आहे. १५ तारखेपर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले होते. व्हीएसआरचा अकाउंटेबल मॅनेजर कोण, हे माहिती नाही. व्हीएसआरचे इन्वेस्टिगेशन का होत नाही? व्हीएसआरच्या मालकाच्या मुलगा रोहित सिंगच्या लग्नाला कोण गेले होते? दादांच्या अपघातानंतरही व्हीएसआर अजूनही सुरू आहे. सत्तेतील बरेच लोक व्हीएसआरच्या मालकाशी निगडीत आहेत. हैदराबादचा मोठा व्यावसायिक सत्तेच्या जवळचा आहे, असा आरोपही रोहित पवार यांनी केला..