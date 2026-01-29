महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar Pilots Experience : अजित पवारांना घेऊन जाणाऱ्या वैमानिकांचा अनुभव किती होता, कुठे कुठे काम केलं?

Pilots flying Ajit Pawar aircraft : अजित पवारांच्या विमानाचे पायलट कोण होते? मुख्य वैमानिक आणि सहवैमानिकांचा उड्डाण अनुभव, कामाचा प्रवास आणि करिअरबाबतची संपूर्ण माहिती येथे जाणून घ्या.
Ajit Pawar plane pilots background

Baramati Ajit Pawar : बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मुख्य वैमानिक कॅप्टन सुमित कपूर, सहवैमानिक शांभवी पाठक यांचाही मृत्यू झाला. हे दोघेही मूळचे दिल्लीचे आहेत. सुमित कपूर यांना तब्बल १६ हजार तास, तर सहवैमानिक शांभवी पाठक यांच्याकडेही दीड हजार तास विमान उड्डाणाचा अनुभव होता.

