Ajit Pawar Pilots Experience : अजित पवारांना घेऊन जाणाऱ्या वैमानिकांचा अनुभव किती होता, कुठे कुठे काम केलं?

बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मुख्य वैमानिक कॅप्टन सुमित कपूर, सहवैमानिक शांभवी पाठक यांचाही मृत्यू झाला. हे दोघेही मूळचे दिल्लीचे आहेत. सुमित कपूर यांना तब्बल १६ हजार तास, तर सहवैमानिक शांभवी पाठक यांच्याकडेही दीड हजार तास विमान उड्डाणाचा अनुभव होता..कपूर यांच्याकडे उड्डाणाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये विशेषतः उड्डाण आणि विमान उतरविण्यादरम्यान संपूर्ण 'फ्लाइट क्रू'चे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी होती. ते अत्यंत अनुभवी वैमानिक असून सहारा, जेटलाईन आणि जेट एअरवेज या नामांकित विमान कंपन्यांमध्ये सेवा बजावली होती. संबंधित प्रकारच्या विमानाचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव होता..शांभवी या अत्यंत शांत आणि प्रत्येक बाबतीत काटेकोर होत्या. विमानसेवेची त्यांना आवड होती. कामाशी त्या एकनिष्ठ होत्या. शांभवी यांनी २०२० ते २०२२ या कालावधीत मुंबई विद्यापीठातून एरोनॉटिक्स, एव्हिएशन, एअरोस्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या विषयात पदवी मिळवली होती. त्यापूर्वी २०१८-१९मध्ये त्यांनी न्यूझीलंड इंटरनॅशनल कमर्शिअल पायलट ॲकॅडमीतून एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता..Ajit Pawar Funeral News LIVE Updates : डोळ्यांत अश्रू, मनात वेदना; बारामतीत अजित पवारांना अखेरचा निरोप .२०२२ पासून शांभवी या 'व्हीएसआर व्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीत फर्स्ट ऑफिसर पदावर कार्यरत होत्या. याच कंपनीच्या माध्यमातून त्या वैमानिक म्हणून सेवा देत होत्या. स्पाईसजेटकडून त्यांना 'एव्हिएशन सिक्युरिटी' परवाना देण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०२२मध्ये 'जेट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग' अंतर्गत ए-३२० विमानाचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्रही मिळाले होते..