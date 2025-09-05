महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: उलट्या बोंबा! अजित पवारांना सडेतोड उत्तर देणाऱ्या आयपीएस अंजना कृष्णा यांच्या चौकशीची मागणी, यूपीएससीला पत्र

NCP Demands Inquiry Against IPS Anjali Krishna for Challenging Ajit Pawar, Sparking Outrage: अमोल मिटकरी यांच्या या भूमिकेनंतर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
Anjali Krushna Video: सोलापूरच्या महिला पोलीस उपअधीक्षक अंजना कृष्णा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील संभाषणाचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. अवैध मुरुम उत्खननाविरोधातील कारवाई थांबवण्याचे आदेश अजित पवार देत असल्याचा आरोप आहे. मात्र, अंजना कृष्णा यांनी माझ्या फोनवर कॉल करा, असं स्पष्टपणे सांगितलं.

