Ajit Pawar: उलट्या बोंबा! अजित पवारांना सडेतोड उत्तर देणाऱ्या आयपीएस अंजना कृष्णा यांच्या चौकशीची मागणी, यूपीएससीला पत्र

Anjali Krushna Video: सोलापूरच्या महिला पोलीस उपअधीक्षक अंजना कृष्णा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील संभाषणाचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. अवैध मुरुम उत्खननाविरोधातील कारवाई थांबवण्याचे आदेश अजित पवार देत असल्याचा आरोप आहे. मात्र, अंजना कृष्णा यांनी माझ्या फोनवर कॉल करा, असं स्पष्टपणे सांगितलं. .अंजना कृष्णा यांच्या या भूमिकेचं सोशल मीडियात कौतुक होत आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोक त्यांच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार तथा प्रवक्ते अमोल मिटकरी यांनी थेट यूपीएससीला पत्र पाठवून कृष्णा यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..अमोल मिटकरी यांच्या या भूमिकेनंतर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी त्यांच्या 'एक्स' अकाऊंटवरुन पोस्ट करत 'हा काय फालतूपणा आहे?' असा प्रश्न उपस्थित केलाय..काय म्हणाल्या अंजली दमानिया?हा काय फालतूपणा आहे ?अमोल मिटकरींनी त्यांच्या बॉसच्या सांगण्यावरून हे पत्र लिहिले, की स्वतःचे डोकं वापरले?अंजना कृष्णाची चौकशी? का? तुमच्या कार्यकर्त्यांच्या बेकायदेशीर उत्खननावर कारवाई केली म्हणून?चौकशी त्या अजित पवारची झाली पाहिजे. ज्या कंपन्यांनमधे अजित पवारांच्या कब्जात आहेत, त्याच्या चौकशा झाल्या पाहिजेत.. ज्या कंपन्यांमध्ये सुनेत्रा पवार, जय पवार, पार्थ पवार, जगदीश कदम, राजेंद्र घाडगे, अमोल मिटकरी असतील, त्यांच्या चौकश्या झाल्या पाहिजेत.त्या IPS ऑफिसरला जराही छळण्याचा प्रयत्न तुम्ही करूनच दाखवा, तुम्हाला कोर्टात खेचेन. IPS ऑफिसर्सच्या बूट पुसण्याची लायकी नसते ह्या राजकारण्यांची. दुर्दैव हे आहे की सत्ता अशाच लोकांच्या हातात आहे..