Ajit Pawar: ''अशोक खरातच्या माध्यमातून अजित पवारांच्या घराबाहेर काळी जादू..'', कुणाचा हात? रोहित पवारांनी सांगितला घटनाक्रम

Nashik Crime: नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या माध्यमातून अजितदादांच्या घराबाहेर काळी जादू आणि तंत्रमंत्र करण्यात आल्याचा संशय रोहित पवारांनी व्यक्त केला आहे. हे सगळं पक्षावर कंट्रोल मिळवण्यासाठी सुरु होतं का? अजित पवारांचा घातपात झालाय का? असे प्रश्न उपस्थित करत रोहित पवारांनी संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला.रोहित पवार म्हणाले की, अजित पवारांच्या निधनापूर्वी २८ जानेवारीच्या अगोदर नाशिकचा भोंदूबाबा खरात याच्या माध्यमातून अजितदादांच्या घराबाहेर पूजा किंवा ब्लॅक मॅजिक करण्याच प्रयत्न झाला होता का? अजितदादांच्या पक्षावर कंट्रल मिळवण्यासाठी काही लोक प्रयत्न करीत होते..या आरोपांना पुष्टी देताना रोहित पवार म्हणाले, अजित पवारांच्या निधनानंतर दोनच दिवसात पियुष गोयल यांचं स्टेटमेंट आलं की प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले आहेत.. पटेल-तटकरे आणि इतर काही पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांमध्ये या सगळ्या गोष्टी आधीच ठरल्या होत्या.. पक्षावर कंट्रोल घ्यायचं ठरलं होतं..अजितदादांना कुठलाही फालतू खर्च नको होता. नरेश आरोराच्या कंपनीवर होणाऱ्या खर्चाबाबत त्यांनी भूमिका घेतली होती. याशिवाय पक्षामध्ये कर्तृत्व नसताना काही लोकांना मोठमोठी पदं दिलेली होती. दादा केवळ आमदारांचं आणि कार्यकर्त्यांचं ऐकत होते, त्यामुळे पटेल-तटकरे यांना पक्षावर कंट्रोल पाहिजे होता..निवडणूक आयोगाला पत्र कुणी लिहिलं?अजित पवारांच्या अपघातानंतर आठराव्या दिवशी एक पत्र पक्षाकडून निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेलं होतं. त्यावर प्रफुल्ल पटेल, सुनिल तटकरे आणि ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांच्या सह्या आहेत. या पत्रात पक्षाची घटना बदलण्यात आल्याचं सांगितलं आणि पक्षाचे पूर्ण अधिकार वर्किंग प्रेसिडेंटला देण्यात आल्याचं म्हटलं होतं. हे सगळं सुनेत्रा काकींना, पार्थला न सांगता करण्यात आलेलं होतं. त्यामुळे सुनेत्रा काकींनी राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर पुन्हा निवडणूक आयोगाला पत्रव्यवहार करुन खरी माहिती दिली.. अशी माहिती बुधवारी रोहित पवार यांनी माध्यमांना दिली..काय म्हणाले रोहित पवार?अजितदादांच्या पक्षावर कंट्रोल करण्याचा पटेल-तटकरेंचा प्रयत्न एक-दोन आमदार सोडले तर अधिवेशात विमान अपघाताबाबत कोणी बोललं नाही तटकरे आणि पटेलांनी आमदारांना बोलायचं नाही, असं सांगितलं होतं जय पवार पत्रकार परिषद घेऊन बोलणार होते, पण त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतोय विमान अपघाताचं क्रिमिनल इन्व्हिस्टिगेशन होणं आवश्यक आहे काल बंगळूरुत एफआयआर झाला आहे.. गुन्हा महाराष्ट्राकडे वर्ग करण्यात आलाय पदाधिकाऱ्यांनी आणि आमदारांनी प्रेशर टाकलं म्हणून सुनेत्रा काकी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्या.