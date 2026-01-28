महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar : तिजोरीतील निधीचं संयोजन आणि नियोजन करणारा समर्थ शासक हरपला...

Dy. CM Ajit Pawar Plan Crash : महाराष्ट्राने एक अनुभवी राजकारणी गमावला असला, तरी वित्तमंत्री म्हणून अजित पवारांनी राज्याच्या तिजोरीवर उमटवलेला ठसा कायम आठवणीत राहणारा आहे. राज्याच्या विधीमंडळात त्यांनी एकूण ११ वेळा अर्थसंकल्प मांडला आहे.
Ajit Pawar Death: Maharashtra Loses Its Most Influential Finance Minister

Vinod Dengale
Ajit Pawar Plan Crash : महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाची धुरा अनेक वर्षे सांभाळणारे, कठोर निर्णय घेणारे आणि कडक शिस्तीसाठी ओळखले जाणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांचे निधन राज्यासाठी मोठी पोकळी निर्माण करणारे आहे. केवळ राजकीयच नव्हे, तर आर्थिक दृष्ट्याही राज्यासाठी मोठी ही मोठी हानी मानली जात आहे.

Ajit Pawar
Finance Ministry
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Minister of Finance
Maharashtra Budget

