Ajit Pawar Death ZP Elections : अजित पवार यांच्या निधनामुळे ‘झेडपी’ निवडणुका पुढे जाणार का? निवडणूक आयोगाच्या सुत्रांची माहिती

ZP elections after Ajit Pawar passing : अजित पवार यांच्या निधनानंतर झेडपी निवडणुका पुढे केल्या जातील का? निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नियमांनुसार मतदानाच्या तारखांमध्ये काय बदल होणार आहे हे जाणून घ्या.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra ZP Election Update : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवर याचा परिणाम होणार नसून या निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होणार असल्याचे निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. निवडणूक काळात राज्याच्या प्रमुखपदावरील व्यक्तीचे निधन होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे निवडणूक रद्द करण्याबाबत कोणताही स्पष्ट आदेश निवडणूक नियमांत नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले आहे.

